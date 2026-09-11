Simó arranca el curso político como candidato a la alcaldía: “Necesitamos políticas para vivir mejor”

El PSPV-PSOE de Castelló ha dado el pistoletazo de salida al curso político con un acto en la Casa del Pueblo este jueves, el primero tras la formalización de la candidatura del secretario general, Rafa Simó, a la alcaldía de la ciudad. El encuentro, enmarcado en el ciclo de conferencias “El que ens importa” bajo el título “Políticas socialistas para vivir mejor”, contó también con la presencia de los alcaldes socialistas Tania Baños (Vall d’Uixó) y Darío Moreno (Sagunto), y reunió a decenas de militantes y simpatizantes.

Simó ha defendido un modelo de ciudad centrado en el acceso a la vivienda, la rehabilitación de los barrios y las políticas de bienestar para los cuidados y la conciliación. En definitiva, “políticas que resuelvan los problemas reales y cotidianos de la gente”, ha señalado el líder socialista. En materia de vivienda, ha criticado las “escasas” ayudas al alquiler que ofrece el gobierno de Carrasco y que “van a parar al bolsillo del propietario y no del inquilino” y ha reclamado “ambición para garantizar vivienda asequible”. También ha denunciado las actuaciones “a medias” del PP y Vox en la rehabilitación de las viviendas de Rafalafena, “un proyecto que consiguió el gobierno socialista y que Carrasco y Toledo se han cargado” al eliminar la instalación de ascensores y, por tanto, la accesibilidad en los edificios.

En este sentido, se ha pronunciado también la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, quien ha defendido como ejemplo de gestión socialista las obras de regeneración urbana en su municipio, concretamente en el barrio Colonia San Antonio, donde ya se ha ejecutado el 100% de la actuación, en contraposición al modelo del PP en Castelló, que “niega la accesibilidad a personas mayores y familias”. Frente al modelo de las derechas, la alcaldesa socialista ha incidido en que “necesitamos a gente como Rafa para que Castelló pueda ser esa antorcha que guíe al resto de la provincia y un espejo en el que mirarse”.

Por su parte, el alcalde de Sagunto ha centrado su intervención en la defensa de la gestión socialista al frente de las administraciones públicas, recordando que “el PSOE ha demostrado con Pedro Sánchez y Ximo Puig que gestiona mejor la economía”. En este sentido, Moreno ha puesto en valor la gigafactoría de Volkswagen en Sagunto, “la mayor inversión industrial de la historia democrática de España”, según ha recordado.

Con este acto, el PSOE de Castelló da el pistoletazo de salida a un nuevo curso político con la vista puesta en las próximas elecciones municipales y “un proyecto que priorizará las personas y los servicios públicos que cuidan y dan solución a los problemas reales”, concluye el candidato socialista a la alcaldía, Rafa Simó.