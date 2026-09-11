La soñada banda verde ya brilla en el corazón de la reina infantil Nayra

Al son de la Marxa de la Ciutat, interpretada con solemnidad por la Banda Municipal, el Teatro Principal se ha vestido este viernes de gala para dar la bienvenida al reinado de Nayra Luque Beltrán. En un instante cargado de emoción, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, le ha impuesto sobre el escenario la emblemática banda verde que la acredita como máxima soberana de la infancia festera.

El Teatro Principal se ha vestido este viernes de gala para rendir homenaje a la nueva soberana infantil y a toda su corte de honor en una noche inolvidable / KMY ROS

El acto ha comenzado con la bienvenida de la presentadora Vega Torrejón a todos los asistentes. A la cita no han faltado la Fallera Major Infantil de València, Marta Mercader Roig, ni la Bellea del Foc Infantil d’Alacant, Leire Arellano Ruiz, quienes como novedad han realizado el desfile previo desde el Ayuntamiento hasta el Teatro Principal. También han asistido otros representantes de las instituciones vinculadas a la Magdalena y de la sociedad civil de Castelló.

Nombramiento oficial

Seguidamente, la alcaldesa, junto al presidente de la Junta de Festes, Raúl Collazos y el presidente de la Gestora de Gaiates Esteban Gual, han sido los encargados de entregar los pergaminos e insignias a los presidentes infantiles. De este modo, Joel Fernández de Marcos (L'Armelar), Pau Pérez (Hort dels Corders), Guillermo García (Farola Ravalet), Liam Constantin Sánchez (Cor de la Ciutat), Yahir Fernández de Marcos (El Grau), Clinton Vicente Sanahuja (Sequiol) y Aron Gabriel Cretu (La Cultural) han sido nombrados oficialmente.

La gala ha continuado con la llegada de las madrinas infantiles quienes, desde Brancal de la Ciutat hasta La Cultural, recibieron sus bandas blancas de manos de la alcaldesa. De esta manera, ocuparon el escenario Zoe Calero, Valeria Morales, Alisha Fernández de Marcos, Vera Rodríguez, Meritxell, Ainara Elena Sánchez, Lucía Diago, Esther Ribes, Carla Joaniquet, Martina Boix, Naiara Puerta, Claudia García, Lucía Ancares, Virginia Albalat, Triana Burgos y Júlia Georgiana Balas.

El broche de oro a la representación de la corte lo han puesto las seis damas de la ciudad infantiles. Con mucha ilusión han ocupado su lugar de honor Julia Granados, Lledó Sales, María Salom, Vega Segura, Emma Ferrer e Isabella Gallego.

El momento más especial

Con el Teatro Principal puesto en pie y la emoción a flor de piel, Nayra Luque ha caminado ilusionada hacia el escenario, donde la alcaldesa le aguardaba con la banda verde de sus sueños. Una vez ceñido el símbolo castellonero, la nueva reina infantil ha ocupado su lugar de honor en el trono cedido tradicionalmente por la familia Mira de Orduña, mientras el cojinero David Sotos ha acomodad sus pies sobre el cojín real.

La música como hilo conductor

El presidente de la Junta de Festes, Raúl Collazos, ha convertido el acto de imposición de bandas infantil en una auténtica partitura festera, con un discurso cargado de emoción en el que la música ha sido el hilo conductor para hablar de las nuevas representantes, la tradición y el inicio del ciclo festero 2027.

Nayra, la nueva reina infantil, se ha convertido en la directora de su particular orquesta. "La directora de la gran orquesta de la Magdalena 2027 eres tú, Nayra", ha afirmado Collazos, antes de recordar que durante este año "el Rotllo i Canya" se ha convertido en "el latido de tu propio corazón". Sus seis damas de la ciudad infantiles, Isabella, Emma, Vega, María, Lledó y Julia, han sido descritas como "seis notas perfectas" que han comenzado a escribir "la partitura de la canción más bonita de sus vidas". También las madrinas y presidentes infantiles de las diferentes gaiatas, han encontrado su lugar en esta gran composición festera, ya que como ha afirmado Collazos son "los encargados de hacer llegar esta melodía a todos los rincones de la ciudad".

El presidente ha querido reconocer a los entes vinculados, cuyo trabajo y dedicación contribuyen a que "la melodía de nuestras tradiciones suene todavía más fuerte". Tampoco se ha olvidado de sus compañeros de la Junta de Festes a quienes ha definido como "los verdaderos artesanos de esta gran función". Y en esta peculiar orquesta también ha reservado un papel al Ayuntamiento de Castelló y al Patronato de Fiestas, a los que ha situado como "los verdaderos mecenas y guardianes de nuestra música", encargados de apoyar el trabajo de la Junta de Festes para que "toda esta sinfonía tenga una perfecta coordinación y suene en armónica unidad", ha afirmado.

La música también ha servido para despedir a Ana y a su corte de honor de 2026. Collazos ha asegurado que la reina infantil saliente ha sido "la mejor directora de orquesta que Castelló ha podido tener durante este año" y que durante su reinado, junto a sus damas de la ciudad, han escrito una melodía que "nunca dejará de sonar en el corazón de vuestra ciudad".

Collazos ha cerrado su discurso recordando que los niños son "los encargados de recordar a todos por qué Castelló tiene les millors festes del món".

Tras el discurso de Raúl Collazos, Castelló ha despedido con cariño a la representación infantil de 2027 y se prepara este sábado para acoger la imposición de bandas a la reina María Collados y su corte de honor.