Las áreas y zonas de Castelló en las que el Ayuntamiento intensifica los tratamientos contra los mosquitos

El Ayuntamiento de Castelló ha intensificado el tratamiento contra la aparición de mosquitos en varias zonas de la ciudad y en previsión ante posibles próximas lluvias. El objetivo de estas actuaciones es minimizar la presencia de focos de estos insectos y garantizar una respuesta rápida una vez finalicen los episodios de precipitaciones, según ha explicado el concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer. El edil ha destacado que pese a que los trabajos de vigilancia, revisión y prevención se desarrollan de forma continuada durante todo el año, la llegada de las lluvias tras el verano hace necesario más actuaciones que se concentran en los puntos del término municipal donde existe un mayor riesgo de acumulación de agua como es la zona de la Marjaleria, barrancos, áreas próximas a las playas y otros puntos que han sido previamente identificados como susceptibles de registrar estancamientos.

Actuación en una calle de Castelló. / Mediterráneo

Dentro de esta estrategia preventiva, la concejalía de Salud Pública está llevando a cabo también trabajos específicos de revisión y tratamiento de imbornales, prestando especial a los que están situados en entornos especialmente sensibles. En este sentido, en estos momentos, y con motivo de la vuelta al colegio, durante estos días se han reforzado las actuaciones en imbornales próximos a centros educativos para prevenir la aparición de posibles focos de mosquitos en zonas con una elevada presencia de población infantil.

Actuación en zonas más alejadas del centro de Castelló. / Mediterráneo

Las labores también incluyen la revisión de los puntos identificados como más problemáticos, la detección de posibles acumulaciones de agua y la aplicación de las actuaciones preventivas correspondientes cuando resulta necesario.

Ferrer ha destacado que "hemos tenido un buen verano en materia de mosquitos y eso es consecuencia del trabajo preventivo porque no esperamos a que aparezca el problema". Finalmente, el concejal ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana y ha recordado la necesidad de evitar pequeños puntos de agua estancada que puedan convertirse en focos de estos dípteros.

Para cualquier incidencia, los vecinos deben comunicarla a sanidad@castello.es.