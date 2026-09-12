Salud Pública
Las áreas y zonas de Castelló en las que el Ayuntamiento intensifica los tratamientos contra los mosquitos
El objetivo es minimizar la aparición de posibles focos ante posibles lluvias
El Ayuntamiento de Castelló ha intensificado el tratamiento contra la aparición de mosquitos en varias zonas de la ciudad y en previsión ante posibles próximas lluvias. El objetivo de estas actuaciones es minimizar la presencia de focos de estos insectos y garantizar una respuesta rápida una vez finalicen los episodios de precipitaciones, según ha explicado el concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer. El edil ha destacado que pese a que los trabajos de vigilancia, revisión y prevención se desarrollan de forma continuada durante todo el año, la llegada de las lluvias tras el verano hace necesario más actuaciones que se concentran en los puntos del término municipal donde existe un mayor riesgo de acumulación de agua como es la zona de la Marjaleria, barrancos, áreas próximas a las playas y otros puntos que han sido previamente identificados como susceptibles de registrar estancamientos.
Dentro de esta estrategia preventiva, la concejalía de Salud Pública está llevando a cabo también trabajos específicos de revisión y tratamiento de imbornales, prestando especial a los que están situados en entornos especialmente sensibles. En este sentido, en estos momentos, y con motivo de la vuelta al colegio, durante estos días se han reforzado las actuaciones en imbornales próximos a centros educativos para prevenir la aparición de posibles focos de mosquitos en zonas con una elevada presencia de población infantil.
Las labores también incluyen la revisión de los puntos identificados como más problemáticos, la detección de posibles acumulaciones de agua y la aplicación de las actuaciones preventivas correspondientes cuando resulta necesario.
Ferrer ha destacado que "hemos tenido un buen verano en materia de mosquitos y eso es consecuencia del trabajo preventivo porque no esperamos a que aparezca el problema". Finalmente, el concejal ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana y ha recordado la necesidad de evitar pequeños puntos de agua estancada que puedan convertirse en focos de estos dípteros.
Para cualquier incidencia, los vecinos deben comunicarla a sanidad@castello.es.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierra un emblemático y muy querido restaurante junto a la playa de Castelló
- Castelló retira ya los contenedores soterrados y destinará su espacio a estas tres mejoras en la vía pública
- Si ya tienes la tarjeta ciudadana de Castelló, estos son los nuevos usos de los que te puedes beneficiar
- Todo lo que tienes que saber sobre el IBI y la tasa de la basura de Castelló. Atento porque hay primicia
- Denuncian la falta de seguridad en las inmediaciones del Hospital General
- Las tascas de Castelló, en el punto de mira. Escritos a la Fiscalía y al Síndic de Greuges reabren la polémica de la ZAS
- Trasiego de comercios en una céntrica calle de Castelló: y no es ni Enmedio, ni Alloza ni Mayor
- Uno de los chiringuitos más famosos de Formentera demanda la ‘B’ de un negocio de Castellón: 'No sabíamos que tenían patentado el abecedario