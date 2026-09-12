La banda verde corona el sueño de María Collados como la soberana de Castelló

El Teatro Principal de Castelló se ha convertido este sábado en el corazón del món de la festa para proclamar a María Collados Marzá como máxima soberana de las fiestas de la ciudad.

Galería de imágenes: Así ha sido la imposición de bandas / Kmy Ros

El acto ha comenzado con las palabras de bienvenida a todos los asistentes por parte de la presentadora Lourdes Climent y la destacada presencia de las representantes de las fiestas hermanas; la bellea del foc d' Alacant, María Pastor, y la fallera mayor de València, Carmen Prades.

Tras la lectura oficial del acta de nombramiento a cargo del secretario de la Junta de Festes, José Francisco Almela, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y el presidente de la Junta de Festes, Raúl Collazos, han ocupado el escenario para dar paso a la imposición de las bandas blancas a las diecinueve madrinas de los sectores gaiatero.

De esta manera, del Brancal de la Ciutat hasta La Cultural han ocupado su lugar en el escenario: Clara Carceller, Beatriz Fabregat, Natalia Bellés, Denise Alberich, Anna Roig, Alejandra Gallén, Martina Pallarés, Natalia Dauffí, Carla Alonso, Ana Torres, Laura Godes, María Gómez, Ruth Bort, Gloria Bayo, Mar Sanahuja, Beatrice Balaj, Sara Villar, Iris Martorell y Sara Naches.

Seguidamente, el protocolo ha dado paso a la recepción de la corte de honor de la reina. Ha subido en primer lugar la dama dels Cavallers de la Conquesta, Raquel Guillén, seguida por las seis damas de la ciudad: Paula Beltrán, Tania Candel, Claudia Beltrán, Andrea Naches, Núria García y Marta Armijo, quienes han recibido sus bandas blancas y pergaminos acreditativos entre los aplausos del público castellonense.

El instante más esperado de la velada ha llegado con el anuncio de la entrada de la máxima representación festiva. Al compás de Los Lanceros de la Reina, María Collados ha desfilado radiante hacia el escenario envuelta en el cariño y la emoción de todo Castelló. Ante la mirada del Teatro Principal puesto en pie, la alcaldesa Begoña Carrasco le ha impuesto la ansiada banda verde al son de la Marxa de la Ciutat. Una vez fijada y tras tomar asiento en el trono de la ciudad, el cojinero Xavier Queral, ha acomodado los pies de la nueva reina sobre el cojín real con el escudo de Castelló, sellando así el inicio de un reinado lleno de orgullo e ilusión. El acto ha concluido con las palabras institucionales de la alcaldesa y el posterior desfile de retorno de toda la representación festera, despediendo a la nueva soberana entre ovaciones al ritmo del Rotllo i Canya.

Carrasco: "Esta banda viene acompañada del cariño de Castellón"

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha destacado en su discurso de la Imposición de Bandas la importancia de que «este ciclo festero está marcado por el peso de la historia. Somos unas fiestas fundacionales y, en el año del 775 aniversario de Castellón, María Collados inicia un reinado especialmente simbólico». «Hoy escribimos una nueva página de una historia que comenzó en 1945 con Carmencita Abriat y que mantiene intactas nuestras tradiciones, nuestra identidad y el orgullo de pertenecer a esta ciudad», ha manifestado la primera edila desde el atril del Teatro Principal, repleto del món de la festa, que ha querido acompañar a la máxima representante festera y su Corte de Honor en un año tan importante para ellas.

Carrasco se ha dirigido a María Collados para trasladarle el respaldo de toda la ciudad. «Esta banda que ya luces viene acompañada del cariño de todos los castellonenses y de una Corte de Honor que va a compartir contigo un año inolvidable», ha dicho la alcaldesa Begoña Carrasco, quien también agradeció el trabajo de todo el món de la festa, «que siempre está cuando Castellón lo necesita y que dedica su tiempo, su esfuerzo y su ilusión a mantener vivas nuestras fiestas. Esta historia la hacemos entre todos». «Esta historia la hacemos entre todos, Gestora de Gaiatas, Federació de Colles, Cavallers de la Conquesta, Moros d’Alquería, judíos de l’Aljama, Templarios de Castellón y todos los entes que hacen posible este milagro anual. Espero que estéis preparados, porque Castellón lo está. Y tenemos que estar a la altura de lo que esta ciudad merece, de las fiestas que sus vecinos merecen. No podemos fallarles, porque 775 años después... seguimos siendo unos privilegiados», ha concluido la alcaldesa de la capital de la Plana, quien también hizo referencia la familia y las aficiones de María Collados, la reina de las fiestas de Castelló 2027 que ya luce la banda verde que la acredita como tal.