Castelló celebra el 775 aniversario de su fundación con el objetivo de un futuro "de progreso con tolerancia y respeto"

Castelló ha celebrado este sábado el 775 aniversario de la firma del Privilegi del Trasllat, el 8 de septiembre de 1251 y que dio pie a la fundación de la ciudad, con el objetivo de un futuro "de progreso con tolerancia y respeto" en un acto institucional que ha reconocido a diez personas, colectivos e instituciones por contribuir a construir, transformar y proyectar la ciudad". Una ceremonia que ha contado con la participación de la Banda Municipal de Castelló que ha interpretado varios temas en los soportales del Ayuntamiento mientras la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, recibía a los invitados y homenajeados, además de a las autoridades civiles, militares y religiosas además de familiares y socios de los distinguidos y món de la festa. También ha asistido la corporación municipal.

Durante el acto, presidido por la primera edila acompañada por el concejal de Relaciones Institucionales, Vicent Sales, se ha presentado el retrato del hijo adoptivo Ignacio Pérez de Heredia, un óleo de 84 x 64 centímetros firmado por la artista Tania Traver, de Culla, que ya fue la autora del cuadro del hijo predilecto Carlos Latre, quien también ha asistido al acto. Ha sido el propio Pérez de Heredia junto a la artista quien ha desvelado el retrato que formará parte de la Sala de los Ilustres y ha agradecido la pintura, si bien ha comentado verse "más joven". Por su parte, Traver ha querido agradecer la oportunidad de participar en este proyecto y ha señalado que “ha sido una oportunidad para aproximarme, a través de la pintura, a la figura de una persona profundamente arraigada a su tierra y con una historia que merece ser preservada y transmitida”.

Seguidamente, Carrasco ha entregado la escultura realizada por Melchor Zapata a todos los galardonados en las cuatro categorías, quienes han agradecido la distinción después de que Sales realizara una semblanza de cada uno de ellos. Como instituciones clave en el desarrollo y crecimiento de la capital de la Plana, han sido distinguidas la Autoridad Portuaria representada por su presidente, Rubén Ibáñez; la Cámara de Comercio, con María Dolores Guillamón al frente como presidenta y la UJI, con la asistencia del rector. En la categoría de Deportes, el premio ha sido para el deportista olímpico de voley playa Pablo Herrera y para el entrenador del CD Castelló, Pablo Hernández, quien ha estado representado por su sobrino Iker González; en la de Fiestas y Tradición, han recibido el reconocimiento la Germandat de la Conquesta representada por el prohom, Héctor Prades; los Moros d'Alqueria, con su presidente Toño Font y la Colla del Rei Barbut, con Antonio Sebastiá al frente como máximo responsable; y en la de Cultura, el Ateneo, con Santiago Fortuño como presidente y el prestigioso escritor Eloy Moreno. Este último ha recibido la escultura de manos de su amigo Carlos Latre.

Fotografía de familia con los homenajeados, hijo adoptivo (Ignacio Pérez de Heredia) e hijo predilecto (Carlos Latre) y la corporación municipal. / Toni Losas

En su intervención, la alcaldesa ha destacado a la labor de los homenajeados para hacer progresar a Castelló. Los galardones "son un agradecimiento en clave de ciudad a lo que somos y seremos, pero también una mirada al pasado con orgullo de pertenencia, recordando a nuestros mayores, custodios de nuestra memoria, y trasladando el testigo a los más jóvenes, que escribirán los próximos capítulos de esta historia compartida”, ha dicho la primera edila, quien ha mirado al pasado con la fundación de Castelló, pero con el objetivo de un "futuro de progreso con tolerancia y respeto".

"Somos nosotros los que cogemos el testimonio y apostamos por esa tercera gran transformación de Castellón poniendo por delante a los castellonenses", ha dicho la alcaldesa. “Castellón es, después de 775 años, la imagen de su gente, la suma de lo que fuimos, de lo que somos y seremos. Recordemos juntos un pasado que nos guía, un presente que nos une y un futuro que escribiremos juntos”, ha proseguido.

'Marxa de la Ciutat', Bolero y mascletà de 40 kilos

La celebración ha continuado en la calle con la interpretación de la Marxa de la Ciutat en la plaza Mayor por parte de la Banda Municipal a la que ha proseguido el Bolero de Castelló por parte de una decena de parejas de baile junto a la Colla de Dolçainers i Tabaleters, un volteo tradicional de campanas y el acto ha concluido con un remate pirotécnico.

Posteriormente, la comitiva se ha desplazado hasta la plaza Cardona Vives, donde se ha disparado la mascletà conmemorativa por el 775 aniversario de la fundación de la ciudad, a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo que ha ofrecido un gran espectáculo con humo de colores (verde, amarillo, rosa y azul --este último en homenaje a la empresa patrocinadora que ha sido Facsa) y terremotos terrestres en 40 kilos de pólvora.