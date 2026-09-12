Cólera en Castellón: cuando el confinamiento era un ‘cordón’

El 23 de junio de 1834, el Ayuntamiento de Castellón «acuerda el acordonamiento de la población, a causa de haberse presentado el cólera en Murcia y Orihuela. El cordón lo formaban todos los vecinos de la ciudad, incluso el clero y los frailes. El lazareto de observación se estableció en la Magdalena». Así recogerá aquel confinamiento Juan Antonio Balbás en El libro de la provincia de Castellón, publicado en 1892. Al recordar esa primera oleada de la enfermedad en el siglo XIX, el cronista de la capital señalará también cómo el 1 de septiembre había recibido Vila-real su impacto «de un modo formidable», produciéndose en dos días más de 1.500 «invasiones», nombre con el que se conocían los contagios en la época. En la localidad, la epidemia duró poco más de un mes y causó «unas 450 víctimas». Su alcalde, Vicente María Esteban, se portó «como un héroe», lo que no le libraría al año siguiente de ser fusilado «por el cabecilla carlista Serrador».

Este hecho simboliza a la perfección hasta qué punto el siglo XIX queda marcado por las guerras carlistas y el cólera. Tanto los conflictos armados como esta enfermedad azotan por tres veces nuestra provincia, dejando un gran impacto. Además, en la primera ocasión (1834) la guerra coincide con «la enfermedad reinante», como se le llama en la época. Cuando Balbás escribió su obra, las ciudades en España aún no disponían de alcantarillado, medida que en Inglaterra se había demostrado suficiente para hacer frente al cólera y otras epidemias. Para entonces, la provincia habría sufrido otras dos epidemias de cólera de relevancia (1855 y 1885), con origen probable en «la contaminación que las aguas del subsuelo recibían de los pozos ciegos», como explicó en su tesis doctoral la profesora Concepción Calvo Mas, de la Universitat Jaume I.

Portada de 'El Clamor de Castellón' del 23 de agosto de 1885 con la relación de quienes habían aportado donativos para luchar contra la epidemia. / Archivo Municipal de Castellón

Ante la primera oleada

En la capital, un signo de la primera oleada se manifestaba el 6 de octubre de 1833, cuando era trasladado en Castellón el Santo Sepulcro «desde su capilla de la Sangre a la iglesia parroquial, donde estuvo expuesto a la adoración de los fieles hasta el 27 de abril de 1835». Aún se prolongaría la epidemia en otros puntos de la provincia como Segorbe, donde Balbás anota los primeros casos el 2 de junio de ese 1835.

De la segunda vez en que el cólera se manifestó de forma virulenta en Castellón tenemos algún detalle más, también gracias al cronista de la capital: el 4 de octubre de 1854 «se declara oficialmente en Vila-real», donde en solo dos meses habrá 386 defunciones. Al año siguiente, a enfermedad hará estragos en el Alto Palancia. En sus efemérides, Balbás apuntaría cómo el 14 de julio «invade el cólera morbo la ciudad de Segorbe. Duró la epidemia hasta el 19 de septiembre, causando 215 víctimas (76 varones y 135 hembras)».

Noticia publicada el 14 de junio de 1885 en 'El Clamor de Castellón', crítico con la gestión del cólera por las autoridades. / Archivo Municipal de Castellón

Diez años más tarde, en 1865, la guadaña mortal de la enfermedad volvía a ensombrecer los ánimos: el 24 de agosto se declara oficialmente en Vila-real, «ocurriendo desde este dia a fin de mes 106 defunciones; en todo el mes de septiembre 239, en octubre 17 y en noviembre 2. En las Alquerías del Niño Perdido durante toda la epidemia 30; total de defunciones 394». De la capital, sin contar con detalles, sí sabemos que el 27 de noviembre se anunciaban «grandes festejos» por el fin de la crisis de salud pública.

Mucha más información se dispone de la mortífera aparición del cólera a mediados de la década de los 80 del siglo XIX. El 14 de septiembre de 1884, el periódico local La Defensa se refería a la preocupación porque la epidemia se extendía por Alicante y Valencia: el Ayuntamiento de la capital anunciaba algunas medidas: una de ellas, que «en el caso de ser invadida esta ciudad por el cólera, se admita en el hospital de coléricos a los militares» afectados, así como que «se destine un médico al caserío del Grao» para asistir a los enfermos del distrito marítimo. La inquietud general provocaría que mucho antes de registrarse los primeros contagios, la economía se resintiese. Por ejemplo, El Clamor de la Democracia se lamentaba del «muy alto precio» que pagaba la Vilavella por la escasa afluencia a su balneario: el 2 de octubre solo hay un centenar de bañistas y «seguramente no alcanza a trescientos el número de los que han venido después del 1 de septiembre».

Por toda La Plana

Muchos meses después y tras causar «terribles estragos en Nules, Burriana, Villarreal, Bechí y Villavieja», según Balbás, el 11 de junio se registra el primer caso en la capital. La ciudad se había confinado solo una semana antes, el día 4, bajo el control de la Guardia Civil, estableciéndose un lazareto en el ermitorio de Lledó. De acuerdo con el cronista, la primera enferma era una marinera del Grao «que había ido a vender pescado a Villarreal». Al sentirse indispuesta, se vino a casa de su hija, siendo invadida ésta y una niña y el día 11 el marido, que murió en aquella misma noche. «Las dos mujeres y la niña, por no estar concluido aun el barracón para coléricos que el Ayuntamiento estaba levantando entre la puerta de San Francisco y la de Alcora, fueron aisladas en la Casa de Maternidad, que se halla situada frente al Hospital Provincial, cuya medida fue bastante criticada». En el centro hospitalario surgió un brote, pero aislado el edificio por su director Félix Roig se logró extinguir. No obstante, la enfermedad ya se extendía por la ciudad, cundiendo el pánico.

Noticia de 'El Clamor de Castellón' publicada el 23 de agosto de 1885, anunciando la concesión del título de Hijo Predilecto a Cardona Vives. / Archivo Municipal de Castellón

El alcalde José Tárrega Torres era también médico cirujano, y el consistorio tomó drásticas medidas. Entre otras, la de poner centinelas a las puertas de las casas donde había un enfermo. Si fallecía, se quemaba toda la ropa de cama y se desinfectaba la habitación. Balbás se haría eco de los obstáculos: el impacto de estas medidas «unido a la poca ilustración de las gentes, contribuía a que se ocultaran muchas invasiones y se llamara al médico solo en los últimos momentos». Ante ello, Tarregueta -como era conocido el alcalde- publicaría un bando en el que se anunciaba que a quienes careciesen de recursos «les proporcionaría el Ayuntamiento médicos, medicinas, alimentos, personas para que asistan al enfermo». Para ello, se abrieron cocinas económicas en varios puntos de la ciudad y se llamó a una cuestación popular por rentas, empezando por los mayores contribuyentes. Se recaudarían 28.611,24 pesetas y se gastarían 15.224,65, devolviendo el sobrante a los donantes. Uno de los que más se comprometería sería el sacerdote Juan Bautista Cardona Vives, a quien se le reconoció el 20 de agosto con su nombramiento «por unanimidad» como nuevo Hijo Predilecto de la ciudad.

Mientras, la epidemia se cebaba con Morella y entraba en Alcalá, Benicarló, Peñiscola y Vinaròs, además de Borriol, la Pobla Tornesa, Cabanes, L’Alcora y otros pueblos del partido de Llucena, aunque no esta última. El balance sería de 6.351 muertos. Y para que esta fuera la última epidemia relevante de cólera, sería clave la vacuna creada por el tortosino Dr. Ferran, que en Castellón contaría con la colaboración del Dr. José Clará.

Noticia publicada en 'El Clamor' el 16 de noviembre de 1890, anunciando fiestas en la capital al haberse librado de una nueva epidemia. / Archivo Municipal de Castellón

Décadas más tarde, la pandemia de la mal llamada gripe española supondría el primer trauma sanitario del siglo XX: en 1918 causaría 2.000 muertos en la provincia y marcaría a varias generaciones. Pero esa sería ya otra historia.

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