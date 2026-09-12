Hijo predilecto
Primicia de Carlos Latre: el humorista comenzará su gira de 2027 en Castelló y así será su espectáculo
El humorista castellonenses ha asistido este sábado al acto de entrega de distinciones con motivo del 775 aniversario de la ciudad
El humorista castellonense Carlos Latre ha adelantado este sábado a través del periódico Mediterráneo y MediTv la noticia más esperada por la ciudadanía: comenzará su gira del 2027 en Castelló.
Y lo ha hecho tras el acto institucional que se ha celebrado en el salón de plenos y que ha contado con la presencia de este profesional, quien ha recordado que hace un año se presentó su retrato oficial. “Un momento que me produce gratos y emocionantes recuerdos”, ha dicho Latre. También ha destacado su gran cariño por Castelló: “Es muy bonito volver a aquí, al lugar donde viví un momento tan especial, volver a casa, a mi ciudad, a mi tierra, a mi sentimiento y a mi sitio”, ha remarcado en declaraciones a Mediterráneo y MediTV.
En cuanto a los detalles de su espectáculo en la capital de la Plana, Carlos Latre ha anunciado que empieza gira de nuevo el año que viene y “la primera parada será en Castellón, estoy feliz de poder empezar mi gira aquí”. En cuanto a las fechas, ha destacado que pese a que todavía, junto a su equipo, está perfilando las fechas, ha explicado que tras los meses de enero y febrero que son de transición después de las fiestas de Navidad, “lo suyo sería que a final de febrero o en marzo ya estuviéramos en marcha y estoy muy feliz, me hace mucha ilusión de empezar mi gira aquí”.
“Este espectáculo es un cambio en mi vida aunque mi adn es la imitación, pero en la era de las nuevas tecnologías, de la Inteligencia artificial, de las pantallas, de la luz y del color, quiero que este espectáculo sea todo lo contrario”, ha concretado Latre. “Quiero que sea más introspectivo, más personal, más emocional, pero sin perder la risa, estar en contacto con el público y que esté lleno de voces y personajes y repleto de lo que la gente espera”, ha concluido.
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