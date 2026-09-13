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Cerca de 29.000 castellonenses se beneficiarán del descuento en la tasa de la basura. Las fechas para el cobro de los recibos domiciliados

El consistorio cifra el ahorro para los vecinos, entre propietarios e inquilinos, en más de 2,6 millones de euros

Ecoparque móvil del Primer Molí de Castelló en una imagen de archivo.

Ecoparque móvil del Primer Molí de Castelló en una imagen de archivo. / ERIK PRADAS PUIG

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Llega el periodo de cobro de la tasa de la basura que este año tendrá descuentos para los ciudadanos que en 2025 reciclaron hasta en siete ocasiones en los ecoparques de la ciudad, por lo que el Ayuntamiento de Castelló cargará el 15 de septiembre el primer plazo de los recibos que estén domiciliados y, el segundo, el 25 de noviembre. Así, y según el concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos Redondo, "los datos demuestran que los castellonenses han respondido de manera muy importante a las bonificaciones que pusimos en marcha para reducir el impacto de la tasa de residuos y cerca de 29.000 contribuyentes, lo que representa casi el 40% de todos los que podían hacerlo, se van a beneficiar de este descuento por utilizar el ecoparque".

El concejal Redondo saluda a dos trabajadores del ecoparque de Castelló.

El concejal Redondo saluda a dos trabajadores del ecoparque de Castelló. / Mediterráneo

El concejal también ha querido subrayar que "hay un dato todavía más significativo, más de 25.000 han conseguido la reducción máxima del 50%. Con lo que en total estamos hablando de casi 2,6 millones de euros en reducciones que van directamente a los bolsillos de los castellonenses". "El compromiso del equipo de Gobierno que lidera nuestra alcaldesa, Begoña Carrasco, fue muy claro: ante una tasa que viene impuesta por la legislación estatal, ante el basurazo de Sánchez, Castellón va a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para que quien más recicla pague menos. Y estos datos demuestran que ha funcionado", ha explicado el edil, quien ha remarcado que el 87% de los que se han acercado a los ecoparques han obtenido el porcentaje máximo de reducción del 50%, lo que quiere decir que han realizado 7 o más visitas a estas instalaciones. Mientras, las personas que han hecho entre 3 y 6 visitas han podido obtener una bonificación del 30%".

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Reducciones para inquilinos

Por otro lado, Redondo ha querido resaltar que "la modificación de la ordenanza permitió además, tal como nos solicitaron muchos ciudadanos, que los inquilinos pudieran acceder a la reducción de la tasa de residuos". En este caso, "se ha reconocido una reducción del 50% a 363 inquilinos y una reducción del 30% a otros 50, lo que supone 413 beneficiarios y una reducción de casi 36.000 euros". Redondo ha querido hacer hincapié en que "desde el Gobierno de la ciudad introdujimos esta posibilidad precisamente para que el beneficio no dependiera de ser propietario de una vivienda. Si es el inquilino quien soporta el pago de la tasa y cumple los requisitos establecidos, tenía sentido que pudiera acceder también a las reducciones".

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