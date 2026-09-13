Patrona
Decenas de castellonenses pasan por el manto de la Virgen del Lledó para pedir su protección. Búscate en las fotografías y en el vídeo
El acto ha reunido a mayores y pequeños en la basílica
Decenas de castellonenses han pasado por el manto de la Virgen del Lledó, patrona de Castelló, este domingo para pedir protección a la Lledonera. Después de la misa de 11.00 horas ha tenido lugar este acto que ya se ha convertido en una tradición en la basílica y en el que han participado los miembros de la junta de gobierno de la Real Cofradía de la Virgen del Lledó, además del prior de la basílica, Joaquín Guillamón.
Tras guardar cola, los asistentes, entre los que se encontraban personas mayores, de mediana edad y bebés con sus padres, se han ido acercando hacia la imagen de la Virgen del Lledó que ha bajado del Camarín el perot y que, en esta ocasión, iba atavida con un manto verde.
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