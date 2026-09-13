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Decenas de castellonenses pasan por el manto de la Virgen del Lledó para pedir su protección. Búscate en las fotografías y en el vídeo

El acto ha reunido a mayores y pequeños en la basílica

Decenas de castellonenses pasan por el manto de la Virgen del Lledó para pedir su protección

Decenas de castellonenses pasan por el manto de la Virgen del Lledó para pedir su protección

Kmy Ros

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Decenas de castellonenses han pasado por el manto de la Virgen del Lledó, patrona de Castelló, este domingo para pedir protección a la Lledonera. Después de la misa de 11.00 horas ha tenido lugar este acto que ya se ha convertido en una tradición en la basílica y en el que han participado los miembros de la junta de gobierno de la Real Cofradía de la Virgen del Lledó, además del prior de la basílica, Joaquín Guillamón.

Decenas de castellonenses pasan bajo el manto de la Virgen de Lledó para pedir su protección

Decenas de castellonenses pasan bajo el manto de la Virgen de Lledó para pedir su protección

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CASTELLON. PASO POR EL MANDO DE LA VIRGEN DE LLEDO / KMY Ros

Tras guardar cola, los asistentes, entre los que se encontraban personas mayores, de mediana edad y bebés con sus padres, se han ido acercando hacia la imagen de la Virgen del Lledó que ha bajado del Camarín el perot y que, en esta ocasión, iba atavida con un manto verde.

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Decenas de castellonenses pasan por el manto de la Virgen del Lledó para pedir su protección. Búscate en las fotografías y en el vídeo

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