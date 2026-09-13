Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en CastellónCD CastellónResistencia ruralCorneado de gravedadManuel Valls
instagramlinkedin

Sociedad

Emotivo reconocimiento a la labor de Xosé Filgueria como 'embajador' de las costumbres y cultura gallegas en Castelló

El acto, homenaje al que es presidente del Centro Gallego 'O Aturuxo' y máximo representante de la Federación de Casas Regionales, tuvo lugar en el Teatre del Raval

Emotivo homenaje a Xosé Filgueira que posa con su familia.

Emotivo homenaje a Xosé Filgueira que posa con su familia. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El Teatre del Raval de Castelló ha acogido el emotivo acto de reconocimiento a toda la trayectoria de Xosé Filgueira como embajador en la capital de la Plana de la cultura y costumbres gallegas a lo largo de los años, ya que, de hecho, es el presidente del Centro gallego de Castelló O Aturuxo desde 2023 y de la Federación de Casas Regionales. Además, el homenajeado, "gran persona, afable, noble y entregado a los demás", colabora con diferentes asociaciones de la ciudad como el Stella Maris, el Banco de Alimentos y la Cruz Roja.

Filgueira con las autoridades.

Filgueira con las autoridades. / Mediterráneo

Entrega del Fadrí por parte del concejal de Castelló, Paco Cabañero.

Entrega del Fadrí por parte del concejal de Castelló, Paco Cabañero. / Mediterráneo

El acto, promovido por Carmen Peinó en colaboración con la junta directiva de la asociación gallega además del Ayuntamiento de Castelló, la Generalitat Valenciana y la Xunta de Galicia, reunió a autoridades; miembros de los centros gallegos de Alicante, Valencia y Cataluña y de diferentes casas regionales de Castelló; familiares y amigos de Filgueira, tanto de Castelló como de Noia y recibió el cariño de los asistentes en forma de distinción, música y palabras. En la parte musical actuó la rondalla Vora Sèquia, el cantautor gallego Manoele de Felisa y la artista galaico-portuguesa María do Ceo, que interpretó diversas piezas de su repertorio y finalizó con el himno gallego. Además, no faltaron las gaitas Airiños da Nosa Galicia, de Santa Coloma de Gramanet.

Reconocimiento de la Xunta de Galicia.

Reconocimiento de la Xunta de Galicia. / Mediterráneo

Actuación de las gaitas de Santa Coloma de Gramanet.

Actuación de las gaitas de Santa Coloma de Gramanet. / Mediterráneo

En el transcurso de este reconocimiento, Xosé Filgueira recibió el Faro de Galeguidade 2026 de la Xunta de Galicia que le otorgó el secretario xeral de Emigración de esta administración, Antonio Miranda; la escultura del Fadrí que recibió de manos del concejal de Participación Ciudadana y teniente de alcalde, Paco Cabañero; y una placa de la Generalitat Valenciana que le dio el director de Participación Ciudadana, José Salvador. Las palabras de Xosé Canosa, presidente de Airiños da Nosa Galicia formaron parte de este sentido homenaje donde Filgueira recibió el cariño de los asistentes por su labor en la promoción de la cultura gallega.

Noticias relacionadas y más

Otro momento del acto de homenaje en el Teatre del Raval.

Otro momento del acto de homenaje en el Teatre del Raval. / Mediterráneo

Rondalla Vora Sèquia de Castelló.

Rondalla Vora Sèquia de Castelló. / Mediterráneo

También asistieron el subdelegado de Defensa, Moisé Izquierdo; la diputada autonómica por Compromís y candidata a la alcaldía de Castelló, Verónica Ruiz; el diputado autonómico por el PSOE y aspirante a la alcaldía de Castelló, Rafa Simó; así como los concejales socialistas del Ayuntamiento de la capital de la Plana, José LUis López y Anunciación Láinez.

Palabras de Xosé Canosa dedicadas a Filgueira.

Palabras de Xosé Canosa dedicadas a Filgueira. / Mediterráneo

Autoridades asistentes al emotivo homenaje.

Autoridades asistentes al emotivo homenaje. / Mediterráneo

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra un emblemático y muy querido restaurante junto a la playa de Castelló
  2. Castelló retira ya los contenedores soterrados y destinará su espacio a estas tres mejoras en la vía pública
  3. Si ya tienes la tarjeta ciudadana de Castelló, estos son los nuevos usos de los que te puedes beneficiar
  4. Todo lo que tienes que saber sobre el IBI y la tasa de la basura de Castelló. Atento porque hay primicia
  5. Denuncian la falta de seguridad en las inmediaciones del Hospital General
  6. Las tascas de Castelló, en el punto de mira. Escritos a la Fiscalía y al Síndic de Greuges reabren la polémica de la ZAS
  7. Trasiego de comercios en una céntrica calle de Castelló: y no es ni Enmedio, ni Alloza ni Mayor
  8. Los 22 bocadillos y platos que puedes disfrutar en los locales de la III Ruta de l'Esmorzaret de Castelló

Cerca de 29.000 castellonenses se beneficiarán del descuento en la tasa de la basura. Las fechas para el cobro de los recibos domiciliados

Cerca de 29.000 castellonenses se beneficiarán del descuento en la tasa de la basura. Las fechas para el cobro de los recibos domiciliados

Emotivo reconocimiento a la labor de Xosé Filgueria como 'embajador' de las costumbres y cultura gallegas en Castelló

Emotivo reconocimiento a la labor de Xosé Filgueria como 'embajador' de las costumbres y cultura gallegas en Castelló

Castelló porta la seua gastronomia a la fira Auténtica Premium Food de Sevilla de la mà de Saborea España

Castelló porta la seua gastronomia a la fira Auténtica Premium Food de Sevilla de la mà de Saborea España

Compromís proposa que les xarxes de l’Ajuntament de Castelló informen dels talls de carrers i els canvis en el transport públic

Compromís proposa que les xarxes de l’Ajuntament de Castelló informen dels talls de carrers i els canvis en el transport públic

Històrica vinculació de Big Twin amb Castelló i el Grau. Els detalls

Històrica vinculació de Big Twin amb Castelló i el Grau. Els detalls

Decenas de castellonenses pasan por el manto de la Virgen del Lledó para pedir su protección. Búscate en las fotografías y en el vídeo

Decenas de castellonenses pasan por el manto de la Virgen del Lledó para pedir su protección. Búscate en las fotografías y en el vídeo

La banda verde corona el sueño de María Collados como la soberana de Castelló

La banda verde corona el sueño de María Collados como la soberana de Castelló

Primicia de Carlos Latre: el humorista comenzará su gira de 2027 en Castelló y así será su espectáculo

Primicia de Carlos Latre: el humorista comenzará su gira de 2027 en Castelló y así será su espectáculo
Tracking Pixel Contents