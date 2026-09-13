Emotivo reconocimiento a la labor de Xosé Filgueria como 'embajador' de las costumbres y cultura gallegas en Castelló

El Teatre del Raval de Castelló ha acogido el emotivo acto de reconocimiento a toda la trayectoria de Xosé Filgueira como embajador en la capital de la Plana de la cultura y costumbres gallegas a lo largo de los años, ya que, de hecho, es el presidente del Centro gallego de Castelló O Aturuxo desde 2023 y de la Federación de Casas Regionales. Además, el homenajeado, "gran persona, afable, noble y entregado a los demás", colabora con diferentes asociaciones de la ciudad como el Stella Maris, el Banco de Alimentos y la Cruz Roja.

Filgueira con las autoridades. / Mediterráneo

Entrega del Fadrí por parte del concejal de Castelló, Paco Cabañero. / Mediterráneo

El acto, promovido por Carmen Peinó en colaboración con la junta directiva de la asociación gallega además del Ayuntamiento de Castelló, la Generalitat Valenciana y la Xunta de Galicia, reunió a autoridades; miembros de los centros gallegos de Alicante, Valencia y Cataluña y de diferentes casas regionales de Castelló; familiares y amigos de Filgueira, tanto de Castelló como de Noia y recibió el cariño de los asistentes en forma de distinción, música y palabras. En la parte musical actuó la rondalla Vora Sèquia, el cantautor gallego Manoele de Felisa y la artista galaico-portuguesa María do Ceo, que interpretó diversas piezas de su repertorio y finalizó con el himno gallego. Además, no faltaron las gaitas Airiños da Nosa Galicia, de Santa Coloma de Gramanet.

Reconocimiento de la Xunta de Galicia. / Mediterráneo

Actuación de las gaitas de Santa Coloma de Gramanet. / Mediterráneo

En el transcurso de este reconocimiento, Xosé Filgueira recibió el Faro de Galeguidade 2026 de la Xunta de Galicia que le otorgó el secretario xeral de Emigración de esta administración, Antonio Miranda; la escultura del Fadrí que recibió de manos del concejal de Participación Ciudadana y teniente de alcalde, Paco Cabañero; y una placa de la Generalitat Valenciana que le dio el director de Participación Ciudadana, José Salvador. Las palabras de Xosé Canosa, presidente de Airiños da Nosa Galicia formaron parte de este sentido homenaje donde Filgueira recibió el cariño de los asistentes por su labor en la promoción de la cultura gallega.

Otro momento del acto de homenaje en el Teatre del Raval. / Mediterráneo

Rondalla Vora Sèquia de Castelló. / Mediterráneo

También asistieron el subdelegado de Defensa, Moisé Izquierdo; la diputada autonómica por Compromís y candidata a la alcaldía de Castelló, Verónica Ruiz; el diputado autonómico por el PSOE y aspirante a la alcaldía de Castelló, Rafa Simó; así como los concejales socialistas del Ayuntamiento de la capital de la Plana, José LUis López y Anunciación Láinez.

Palabras de Xosé Canosa dedicadas a Filgueira. / Mediterráneo