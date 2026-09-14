Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia taurina en la VilavellaDerribo Zeus y El DesvánClaves del CD CastellónProblemas nuevo BizumSeis cuevas CastellónLluvia en CastellónMaltratador Vila-real
instagramlinkedin

Medio Ambiente

Adiós a los animales del estanque del parque Ribalta de Castelló. Pero esta no es la única novedad en la emblemática 'basseta dels peixets'...

El Ayuntamiento también retirará los patos, peces y tortugas del lago del parque Geógolo Royo "para velar por la salud pública"

La caseta en el centro del estanque del parque Ribalta de Castelló.

La caseta en el centro del estanque del parque Ribalta de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El Ayuntamiento de Castelló tiene previsto que, cuando finalicen las labores de limpieza y vaciado del estanque del parque Ribalta, no haya animales en su interior como ha sucedido desde hace años siendo el escenario de imágenes de abuelos o padres con sus nietos o hijos dando de comer a los peces en la basseta dels peixetsdel emblemático parque.

Imagen de archivo del estanque del parque Ribalta de Castelló.

Imagen de archivo del estanque del parque Ribalta de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Así lo ha confirmado este lunes el concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero, quien ha destacado la necesidad de velar por la "salud pública", por lo que al terminar estas obras, la semana que viene, se retirarán las tortugas de Florida, de las que se hará cargo la Conselleria de Medio Ambiente, así como los peces y desde la administración también rechazan la presencia de patos en el recinto. Esta no será la única novedad del popular embalse, ya que, también por motivos de "higiene", el consistorio tapará con una malla "integrada en el entorno" la conocida caseta que se sitúa en el centro del estanque. A estas acciones "se sumarán otras propuestas para mejorar el parque Ribalta", ha dicho Romero, quien ha hecho un llamamiento para que la ciudadanía no tire ni carpas, ni peces ni tortugas en este recinto que, tal y como prevé el Ayuntamiento, no tendrá animales a partir de los próximos días.

Noticias relacionadas

Imagen de archivo de unos trabajos de limpieza del estanque del parque Geólogo Royo, hace unos meses.

Imagen de archivo de unos trabajos de limpieza del estanque del parque Geólogo Royo, hace unos meses. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Esta situación se repetirá en el lago del parque Geólogo Royo, actualmente también repleto de patos, tortugas y patos en cuanto se produzcan las labores de limpieza del mismo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra un emblemático y muy querido restaurante junto a la playa de Castelló
  2. Castelló retira ya los contenedores soterrados y destinará su espacio a estas tres mejoras en la vía pública
  3. Si ya tienes la tarjeta ciudadana de Castelló, estos son los nuevos usos de los que te puedes beneficiar
  4. Todo lo que tienes que saber sobre el IBI y la tasa de la basura de Castelló. Atento porque hay primicia
  5. Denuncian la falta de seguridad en las inmediaciones del Hospital General
  6. Las tascas de Castelló, en el punto de mira. Escritos a la Fiscalía y al Síndic de Greuges reabren la polémica de la ZAS
  7. Los 22 bocadillos y platos que puedes disfrutar en los locales de la III Ruta de l'Esmorzaret de Castelló
  8. Uno de los chiringuitos más famosos de Formentera demanda la ‘B’ de un negocio de Castellón: 'No sabíamos que tenían patentado el abecedario

¿Qué es el 'Kids & Ride' que estrenarán los dos nuevos caminos escolares en los centros El Pinar y Benadresa de Castelló?

¿Qué es el 'Kids & Ride' que estrenarán los dos nuevos caminos escolares en los centros El Pinar y Benadresa de Castelló?

Adiós a los animales del estanque del parque Ribalta de Castelló. Pero esta no es la única novedad en la emblemática 'basseta dels peixets'...

Adiós a los animales del estanque del parque Ribalta de Castelló. Pero esta no es la única novedad en la emblemática 'basseta dels peixets'...

El PSPV de Castelló moviliza a la ciudadanía con ‘Equip Rafa’ para impulsar el cambio en la ciudad

El PSPV de Castelló moviliza a la ciudadanía con ‘Equip Rafa’ para impulsar el cambio en la ciudad

Compromís acusa a Carrasco de vender como inminente una reforma de colegios de Castelló

Compromís acusa a Carrasco de vender como inminente una reforma de colegios de Castelló

Los cascotes de las discotecas Zeus y El Desván conservan la historia de varias generaciones en Castellón: "Éramos una familia"

Los cascotes de las discotecas Zeus y El Desván conservan la historia de varias generaciones en Castellón: "Éramos una familia"

Cerca de 29.000 castellonenses se beneficiarán del descuento en la tasa de la basura. Las fechas para el cobro de los recibos domiciliados

Cerca de 29.000 castellonenses se beneficiarán del descuento en la tasa de la basura. Las fechas para el cobro de los recibos domiciliados

Emotivo reconocimiento a la labor de Xosé Filgueria como 'embajador' de las costumbres y cultura gallegas en Castelló

Emotivo reconocimiento a la labor de Xosé Filgueria como 'embajador' de las costumbres y cultura gallegas en Castelló

Castelló porta la seua gastronomia a la fira Auténtica Premium Food de Sevilla de la mà de Saborea España

Castelló porta la seua gastronomia a la fira Auténtica Premium Food de Sevilla de la mà de Saborea España
Tracking Pixel Contents