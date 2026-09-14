Adiós a los animales del estanque del parque Ribalta de Castelló. Pero esta no es la única novedad en la emblemática 'basseta dels peixets'...

El Ayuntamiento de Castelló tiene previsto que, cuando finalicen las labores de limpieza y vaciado del estanque del parque Ribalta, no haya animales en su interior como ha sucedido desde hace años siendo el escenario de imágenes de abuelos o padres con sus nietos o hijos dando de comer a los peces en la basseta dels peixetsdel emblemático parque.

Imagen de archivo del estanque del parque Ribalta de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Así lo ha confirmado este lunes el concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero, quien ha destacado la necesidad de velar por la "salud pública", por lo que al terminar estas obras, la semana que viene, se retirarán las tortugas de Florida, de las que se hará cargo la Conselleria de Medio Ambiente, así como los peces y desde la administración también rechazan la presencia de patos en el recinto. Esta no será la única novedad del popular embalse, ya que, también por motivos de "higiene", el consistorio tapará con una malla "integrada en el entorno" la conocida caseta que se sitúa en el centro del estanque. A estas acciones "se sumarán otras propuestas para mejorar el parque Ribalta", ha dicho Romero, quien ha hecho un llamamiento para que la ciudadanía no tire ni carpas, ni peces ni tortugas en este recinto que, tal y como prevé el Ayuntamiento, no tendrá animales a partir de los próximos días.

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Imagen de archivo de unos trabajos de limpieza del estanque del parque Geólogo Royo, hace unos meses. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Esta situación se repetirá en el lago del parque Geólogo Royo, actualmente también repleto de patos, tortugas y patos en cuanto se produzcan las labores de limpieza del mismo.