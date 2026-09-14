¿Qué es el 'Kiss & Ride' que estrenarán los dos nuevos caminos escolares en los centros El Pinar y Benadresa de Castelló?

Castelló estrenará dos caminos escolares tematizados este curso que se sumarán a los ocho existentes (el primero fue el del CEIP Carles Salvador) con el fin de dotar de una mayor seguridad a los escolares, ya que el Ayuntamiento de la capital los traza con la colaboración de la comunidad educativo y los dota de señalización, badenes o pasos de cebra, según ha anunciado este lunes el concejal de Movilidad, Gonzalo Romero, en la presentación de la programación de actos de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad que tendrá lugar del 16 al 22 de septiembre.

Plano de la zona que se cerrará al tráfico el 22 de septiembre en Castelló. / Mediterráneo

La inauguración del camino del CEIP El Pinar, en el Grau, se enmarca dentro de esta iniciativa, contará con la asistencia del alumnado y autoridades y tendrá lugar el próximo miércoles por la mañana. Romero ha detallado que este camino tematizado sobre la ruta de Tirant (habrá una representación teatral), tiene un recorrido de tres kilómetros que dispondrá de cinco tótems informativos, calmado de tráfico, señalización y ciclocalle, además de un Kiss & Ride, un modelo que pretende habilitar espacios en el entorno cercano de los colegios donde los padres y el transporte público dejen y recojan a los escolares, un guiño a las despedidas cuando los dejan en el colegio con el objetivo de evitar que los coches generen problemas en las zonas cercanas a los colegios. En este espacio, los padres podrán dejar a los estudiantes y desde ahí estos realizarán el último trayecto a pie, a bicicleta o cualquier otro medio de transporte sostenible hasta la escuela.

Gonzalo Romero, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, este lunes. / P. A.

Además de este inminente camino escolar, el Ayuntamiento también trabaja en el del CEIP Benadresa, que pondrá en marcha este curso. La educación, la información, la participación y las actividades en la calle junto a la concienciación centrarán la Semana Europea de la Movilidad en Castelló. "Una movilidad en la que trabajamos para que sea más segura y sostenible, además de adaptada a las necesidades de la ciudadanía donde peatones, ciclistas o usuarios de transporte público puedan convivir", ha explicado el edil, quien ha recordado que el día 22 de septiembre, habrá una restricción temporal de tráfico con motivo del Día Europeo Sin Coches y se cerrará el centro a la circulación de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. También se celebrará en Benadresa una Marcha por la Movilidad Sostenible, ese mismo día de 17.00 a 19.00 horas.

Programación de la Semana Europea de la Movilidad de Castelló. / Mediterráneo

Estos actos se suman al punto itinerante de movilidad sostenible en el parque Geólogo Royo, la revisión de bicicletas gratuita en la avenida Ferrandis Salvador, el parque Ribalta y el parque Botánica Carmen Albert (zona de la UJI) los días 16, 18 y 21 de septiembre respectivamente de 17.00 a 21.00 horas, la macrobicicletada escolar en el parque Ribalta con 265 escolares y el encuentro de la Red de Centros Educativos por una Movilidad Sostenible de Castelló en el Menador.

90,6 kilómetros de carril bici y contrato transporte este año

Finalmente, Romero ha destacado que Castelló cuenta en la actualidad con 90,6 kilómetros de carril bici y que el Ayuntamiento "está ultimando el contrato nuevo de transporte urbano que estará antes del verano".