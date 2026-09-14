Compromís acusa a Carrasco de vender como inminente una reforma de colegios de Castelló

El Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha denunciado que el gobierno de Begoña Carrasco haya presentado como una reforma inminente de los colegios Bisbe Climent y Cervantes lo que, de momento, es únicamente el anuncio de su voluntad de solicitar a la Conselleria de Educación la delegación de competencias. El portavoz adjunto de Compromís, Pau Sancho, ha recordado que la coalición reclama desde noviembre de 2023 que el Ayuntamiento solicite estas competencias y que el PP se ha negado y ha votado en contra en varias ocasiones.

“Carrasco vende como una reforma inminente lo que solo es la promesa de pedir unas competencias tres años tarde. A día de hoy no existe ninguna reforma en marcha: no se han delegado las competencias, no han empezado las obras y ni siquiera se ha confirmado que la Conselleria vaya a concederlas. Lo único que ha anunciado el gobierno municipal es que ahora tiene la voluntad de pedirlas”, ha explicado Sancho.

El portavoz adjunto ha recordado que Compromís ya reclamaba en 2023 actuaciones no solo en el Bisbe Climent y el Cervantes, sino también en el CEIP Mestre Antonio Armelles, Sant Agustí, Mestre Carlos Selma y Jaume I. “Cuando nosotros planteábamos que el Ayuntamiento solicitara las competencias para poder actuar en los colegios, el PP votaba en contra. Ahora que se acercan las elecciones, Carrasco presenta como novedad lo que lleva tres años rechazando”, ha criticado.

Compromís ha advertido, además, de que el anuncio de Carrasco se limita al Bisbe Climent y al Cervantes y deja fuera el resto de actuaciones que se habían planteado para los centros de la ciudad y que contaron con el respaldo del Consejo Escolar Municipal. Para Sancho, “no hay una planificación global para mejorar las infraestructuras educativas de Castelló, sino anuncios puntuales cuando electoralmente les interesa”.

Sancho también ha señalado la situación de los conservatorios de Música y Danza, que continúan “absolutamente paralizados por la desidia del Consell y por el silencio de Carrasco ante València”. “Lleva tres años callada ante el Consell mientras Castelló sigue esperando. Ese silencio ante València tiene consecuencias directas para nuestra ciudad”, ha afirmado.

Compromís ha recordado igualmente que el IES Crèmor continúa en barracones y que el CEIP Jaume I sigue esperando la ampliación del patio prometida. A ello se suma la falta de medidas ante las altas temperaturas en las aulas. Sancho ha denunciado que el gobierno municipal “ni siquiera ha realizado el estudio sobre las condiciones climáticas de los centros que se comprometió a hacer en febrero de 2024” y que ahora deja en manos de los propios centros buscar soluciones para la climatización.

“Carrasco solo se acuerda de la escuela pública para hacerse la foto a principio de curso y ahora, cuando se acercan las elecciones, para anunciar que pedirá aquello que Compromís lleva reclamando desde 2023. Después de tres años, ni hay competencias delegadas ni hay reformas en marcha. Castelló necesita menos anuncios y más hechos, y una alcaldesa que defienda ante el Consell todas las infraestructuras educativas que necesita la ciudad”, ha concluido Sancho.