Los cascotes de las discotecas Zeus y El Desván conservan la historia de varias generaciones en Castellón: "Éramos una familia"

Es probable que todo castellonense que quisiera bailar, escuchar buena música o tomar una copa desde el 31 de diciembre de 1973, fecha de apertura de Zeus, hasta el 2008, último año de El Desván, pasara por el local ubicado en el número 15 de la Calle Lagasca. Muchos de esos clientes habrán suspirado estos días al ver cómo el edificio ha sido derruido para construir un bloque de viviendas, conscientes de los buenos recuerdos que contienen esos cascotes.

Pedro Museros, tristemente fallecido este mismo año, y Manuel José Pascual fueron los socios que pusieron el proyecto en marcha. “Mi padre era el mejor agricultor de Castellón, tenía naranjas, pero estuvo un verano como encargado en el Bohío y después de trabajar en la Diputación quiso emprender”, recuerda Juan Museros, hijo del citado empresario.

Uno de los primeros disc-jockey de Zeus, José Miguel Linares, encargado de ambientar musicalmente la discoteca desde abril de 1976 hasta 1992, destaca la importancia que tuvo el negocio en el ocio nocturno de la ciudad y la provincia: “Venían no solo de Castelló sino de todos los pueblos de alrededor. Abríamos de lunes a domingo a partir de las cinco de la tarde. Ahora parece que han inventado el tardeo, pero nosotros metíamos cientos de personas todos los días incluso en julio y agosto; la gente no se iba a Benicàssim como ahora“.

Carteles de la discoteca Zeus e imagen de la época de José Miguel Linares (centro). / Mediterráneo

José Miguel destaca que “a primera hora de la tarde sonaba más rock como Pink Floyd o Supertramp y de cara a la noche ya sonaban temas más bailables. Muchos acababan de trabajar y se iban a tomar algo a Zeus, tampoco había tantos bares como ahora y el público era muy fiel”. Recuerda el DJ que Zeus fue pionero en muchos aspectos: “Al principio para salir en la Calle Lagasca solo estábamos nosotros. También estaba Derbi, que luego sería Savoy, en la Puerta del Sol, pero no mucho más”.

Algo más que un negocio

Al margen del local, uno de los puntos en común de Zeus y El Desván estuvo en la buena sintonía de sus empleados. “Éramos una familia. Pedro es la mejor persona que he conocido nunca. Recuerdo un día que llegó un hombre a pedir limosna y como no tenía dinero suelto le dio su reloj”. Juan Museros coincide a la hora de señalar la complicidad entre los compañeros de la discoteca: “Mi padre organizaba todos los años mínimo dos cenas y llegó a pagar un viaje a todos los empleados a PortAventura. Se portó muy bien siempre con todos”.

Imagen del viaje con el que Pedro Museros quiso obsequiar a sus empleados a PortAventura. / Mediterráneo

Juan, junto a sus hermanos Amparo y Pedro, fueron los que tomaron el relevo de Zeus para gestionar El Desván, ya sin Manuel José Pascual como socio. “Si cambiamos el nombre fue por los problemas económicos de Zeus. Abrieron las discotecas de las naves en el Polígono de los Cipreses y se puso de moda salir por ahí. Después, ya con El Desván, mi hermana ejercía como contable y encargada de personal, mi hermano Pedro como encargado de mantenimiento y yo más como relaciones públicas y siempre presente cada noche. Solo de camareros eran más de 20 y recuerdo que los sábados de Magdalena llegábamos a facturar hasta tres millones de las pesetas de 1995. Era una locura”, confiesa.

Prosigue Juan asegurando que esta camaradería se mantiene hoy: “Seguimos teniendo un grupo de whatsapp los trabajadores y cuando podemos nos reunimos. Hace poco hicimos una fiesta en el Raspabar y organizaremos otra en noviembre”.

Cartel de la fiesta que se organizará en noviembre en Castelló. / Mediterráneo

Juan Museros, destaca entre otros aspectos “un equipo de sonido americano que mi padre compró en 1985, que era el mejor de Castellón y duró 20 años. Los problemas que tuvo los arreglaba la empresa Syscom. Hubo otros negocios que nos ayudaron mucho también como Enigma Import Records, gracias a los que teníamos más de 10.000 discos, o Dyrbal, de la mayorista Torralba, que era la que nos repartía las bebidas”. Precisamente sobre las bebidas recuerda que en Zeus fueron pioneros “en introducir el cubalitro en la provincia”.

El Desván, según Juan, contaba con la “competencia directa de Savoy y Botánico”, al tiempo que recuerda “la música festera que pinchábamos. De Zeus a Desván ya hubo un cambio generacional importante, pero el ambiente siguió siendo muy bueno”.

Noticias relacionadas

Solar que ocupaba la discoteca Zeus en Castelló. / Mediterráneo

Por último quiere agradecer alguno de los empleados que hicieron posible esta feliz andadura: “Sabrina, Laura, Rocío, Alejandro, Julio DJ, Xexu DJ, Teresa, Pedro Bastida DJ, Ilumi, Paco, Belén, Reyes, Paquito, Jorge, Pili, Pablo, Pajarito, Luis, Tere, Víctor, Jose, Estela, Fermi, María, Norbert, Teresa, Rubén, Sandra, Juanfran, Marta o Paloma. Gracias a todos”.

Imagen de los empleados de El Desván, con Pedro Museros a la derecha de la foto. / Mediterráneo