La Playa Slow amplía sus clases de bienestar hasta final de año tras el éxito del verano en Castelló

La Playa del Serradal de Castelló continuará con su programación como Playa Slow hasta final de año después de la gran acogida que han tenido las actividades desarrolladas durante los meses de verano. El Ayuntamiento de Castelló ha decidido ampliar esta programación a petición de los propios usuarios, que han trasladado su interés por mantener estas propuestas más allá de la temporada estival.

En concreto, la programación de la Playa del Serradal incluye clases de Chi kung y Ejercicios Taoístas, dos actividades orientadas al bienestar y a la realización de ejercicio en un entorno privilegiado como el litoral castellonense. Durante los meses de verano, estas sesiones han registrado una media aproximada de 50 participantes por clase, aunque la asistencia ha variado en función de cada jornada, evidenciando el interés de los castellonenses por este tipo de iniciativas.

La nueva programación arrancará el próximo 14 de septiembre y se prolongará hasta el 31 de diciembre, con actividades todos los lunes y miércoles, de 18:00 a 20:00 horas, permitiendo así que la Playa del Serradal mantenga su actividad durante los meses de otoño y hasta el final del año.

La edila de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que “la Playa Slow del Serradal ha sido un éxito durante este verano. Hemos visto cómo los vecinos han respondido muy positivamente a las clases de Chi kung y Ejercicios Taoístas, y eso demuestra que existe un interés real por disfrutar de nuestras playas de una manera diferente, vinculada al bienestar y a la actividad saludable”.

La concejal de Turismo en Castelló, Arantxa Miralles. / Mediterráneo

Miralles ha explicado que “han sido los propios usuarios quienes nos han pedido que estas actividades continuaran y creemos que, cuando una iniciativa funciona y cuenta con esa respuesta, desde el Ayuntamiento debemos escuchar y dar continuidad a aquello que los castellonenses demandan”.

“Queremos que la Playa del Serradal siga siendo un espacio vivo también fuera de los meses de verano. La propuesta de Playa Slow encaja perfectamente con las características de este entorno y nos permite ofrecer una alternativa de ocio saludable, tranquila y vinculada al bienestar durante buena parte del año”, ha señalado la concejal.

La responsable municipal de Turismo ha puesto además en valor “el carácter diferencial del Serradal dentro del litoral castellonense. Cada una de nuestras playas tiene sus propias características y queremos ponerlas en valor. El Serradal reúne unas condiciones magníficas para desarrollar este tipo de actividades y convertir la playa en un espacio de encuentro, relajación y disfrute también durante los meses de otoño e invierno”.

La ampliación de esta programación se enmarca en la apuesta del Ayuntamiento de Castelló por diversificar la oferta vinculada al litoral y avanzar en la desestacionalización turística, generando nuevos motivos para acercarse a las playas de la ciudad más allá de los meses de mayor afluencia.

De esta manera, la Playa Slow del Serradal amplía su actividad después de una temporada de verano marcada por la buena respuesta de los participantes. Las clases de Chi kung y Ejercicios Taoístas continuarán desde el 14 de septiembre hasta el 31 de diciembre, todos los lunes y miércoles, de 18:00 a 20:00 horas, consolidando esta playa como un espacio destinado al bienestar, la actividad saludable y el disfrute del entorno natural.