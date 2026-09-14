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El PSPV de Castelló moviliza a la ciudadanía con ‘Equip Rafa’ para impulsar el cambio en la ciudad

Rafa Simó pone en marcha una iniciativa participativa para captar activistas comprometidos con la mejora de la ciudad frente a lo que denomina como políticas de especulación y exclusión

Fachada del edificio noble del Ayuntamiento de Castelló.

Fachada del edificio noble del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

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Ramón Pérez

Castellón

El PSPV-PSOE de Castelló ha puesto en marcha una campaña de captación de activistas con el objetivo de ampliar la base social de su proyecto de ciudad y sumar a todas aquellas personas que, sin ser militantes del partido, compartan la necesidad de un cambio en las políticas municipales. La iniciativa se canaliza a través de la página web equiprafa.es, donde cualquier interesado o interesada puede inscribirse para formar parte del Equip Rafa y colaborar en la implantación y difusión del proyecto.

La formación hace un llamamiento expreso a la implicación ciudadana ante lo que considera tres crisis que afectan de lleno a la vida de los vecinos y vecinas: la crisis de la vivienda, la crisis de los cuidados y el desmantelamiento de los barrios. "Necesitamos gente comprometida y con ganas de cambiar las cosas, que quiera hacer frente común ante las políticas de especulación que están arruinando a las familias y ante la agenda reaccionaria de las derechas que promueven la discriminación y el odio", señala el secretario general del PSPV de Castellón y candidato a la alcaldía, Rafa Simó.

Muchas formas de colaborar

La colaboración de los y las activistas puede adoptar formas muy diversas, adaptándose a la disponibilidad y las capacidades de cada persona. Entre las tareas en las que se puede participar, destacan el reparto de material de campaña, la difusión digital, la logística y organización de actividades, así como cualquier otra tarea que pueda ayudar a dar a conocer y reforzar el proyecto. “El objetivo es que cualquier persona que quiera implicarse en resolver los problemas cotidianos de nuestros vecinos y vecinas y conseguir el cambio que necesita nuestra ciudad encuentre una manera de aportar porque cualquier acción, por pequeña que sea, suma y tiene valor”, señala Simó.

Precisamente este fin de semana, el líder socialista ha mantenido un primer encuentro con un grupo de vecinos y vecinas dispuestos a colaborar, con los que pudo conversar sobre las preocupaciones de las familias trabajadoras y compartir impresiones sobre el futuro de Castelló. Una toma de contacto que el candidato socialista ha valorado de forma muy positiva y que supone el punto de partida de esta iniciativa abierta a toda la ciudadanía.

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Rafa Simó invita a los vecinos a implicarse en el cambio de las políticas municipales.

Rafa Simó invita a los vecinos a implicarse en el cambio de las políticas municipales. / Mediterráneo

Un equipo para Castelló

Además, el secretario general de la agrupación local y candidato a la alcaldía, a través de la web equiprafa.es, ha querido dirigirse a la ciudadanía para invitar a dar un paso adelante. Para Simó, defender Castelló significa "no conformarse con una ciudad descuidada y sin ambición" y trabajar juntos para convertirla en la mejor ciudad para vivir. Por eso, hace un llamamiento directo a la participación: "Hoy te pido que tomes partido, que des un paso adelante y que seas protagonista del futuro de Castelló. Contamos contigo".

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