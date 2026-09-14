Un youtuber argentino descubre los platos típicos de Castelló y se sorprende con un edificio no tan visitado

Castelló visto con los ojos de alguien que llega desde fuera. El canal de YouTube Viajando con Mariano, protagonizado por un argentino que recorre algunos de los lugares y eventos más llamativos de Europa, ha dedicado uno de sus vídeos a descubrir la capital de la Plana. Y su recorrido va bastante más allá de los puntos turísticos más evidentes.

Uno de los lugares que más llama su atención es la Lonja del Cáñamo, un edificio cuyos orígenes se remontan al siglo XV y que estuvo vinculado a la importancia económica que tuvo el cultivo y comercio de esta planta en Castellón. Mariano se fija en sus grandes arcos, las columnas toscanas, el escudo de la ciudad y sus pinturas.

Mapa interactivo de Google mostrando la ubicación específica.

La visita le sirve además para hacerse una pregunta que probablemente compartirán algunos espectadores: ¿qué es exactamente el cáñamo? Repasa también algunos de sus usos tradicionales, desde la elaboración de ropa, lonas y cuerdas hasta la construcción, la cosmética o los suplementos nutritivos. Este edificio se encuentra en pleno centro de la ciudad, pero injustamente no suele aparecer entre los imprescindibles a visitar.

Del ximo al cremaet

Buena parte del recorrido está dedicada también a la gastronomía castellonense. Entre sus recomendaciones que presenta aparece el ximo de Castelló, el popular panecillo relleno de un sofrito de atún, huevo duro y tomate que posteriormente se reboza y fríe.

Mariano descubre igualmente el Arrocito de Castelló, que asegura se elabora con arroz, sepia, langostinos, rape y fondo de pescado, pese a que probablemente el arroz más consumido por estas tierras sea el elaborado con pollo, conejo y costilla de cerdo. No pasa por alto, eso sí, otros grandes clásicos de la 'terreta' como el arroz a banda, la fideuà, la olla de la Plana o el contundente tombet, preparado con carne de conejo o cordero, caracoles, setas y verduras.

Y no podía faltar una de las señas de identidad de la sobremesa castellonense: el cremaet. En el vídeo Mariano se refiere a él como «cremat» y explica su elaboración con café, brandy o coñac, azúcar, granos de café, canela y piel de limón. En el apartado dulce también aparecen los pastissos de cabello de ángel y la coca de Castelló o coca malfeta.

Leyendas, Lledó y un final junto al Mediterráneo

El argentino completa su particular guía de la ciudad pasando por la plaza Tetuán y el refugio antiaéreo, además de interesarse por los mitos, leyendas y tradiciones de Castelló y su comarca. Uno de los grandes protagonistas es Tombatossals. Mariano visita la escultura instalada en 2003 con motivo del 750.º aniversario de la fundación de Castellón, una figura de 20 metros de altura y 20 toneladas que homenajea a la mitología local recogida por el escritor Josep Pascual Tirado.

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El recorrido continúa en la Basílica de la Virgen de Lledó, donde conoce también el relato del Milagro de Lledó, antes de abandonar el centro urbano y poner rumbo al mar. Para cerrar el vídeo toma la línea 1 del TRAM hasta el Grau, visita la playa del Pinar y termina su experiencia de una manera difícilmente más mediterránea: bañándose en sus aguas mientras disfruta del atardecer.