Compromís pide recuperar la Panderola del Grau antes de que siga deteriorándose

El Grupo Municipal de Compromís per Castelló ha presentado una moción al Pleno del Ayuntamiento para impulsar la protección, restauración y puesta en valor de la Panderola, uno de los elementos más representativos de la memoria y del patrimonio ferroviario de Castelló y de las comarcas del norte.

La concejala de Compromís Vera Bou ha señalado que “la Panderola no es simplemente un tren antiguo. Forma parte de la memoria de generaciones de castellonenses, de la historia del Grau y de la transformación social y económica de nuestra ciudad. No podemos permitir que continúe deteriorándose sin que el Ayuntamiento actúe”.

La propuesta de Compromís pone especialmente el foco en el estado de conservación del vagón situado en el Grau de Castelló, que presenta importantes necesidades de intervención. Ante los actos vandálicos sufridos, se optó por impedir el acceso a su interior, pero la coalición considera que esta medida es insuficiente y reclama una actuación que garantice su conservación a largo plazo.

Por ello, Compromís propone que el Ayuntamiento realice una evaluación técnica de los elementos de la Panderola de titularidad municipal o situados en espacios municipales y que, a partir de este diagnóstico, elabore un plan de restauración, conservación y mantenimiento con actuaciones, prioridades y dotación presupuestaria.

“No tiene sentido reivindicar la historia de Castelló mientras dejamos que se deterioren los elementos que nos permiten explicarla. La prioridad debe ser proteger la Panderola del Grau y restaurarla para que vuelva a estar en las condiciones que merece”, ha defendido Bou.

Vera Bou es concejala de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

La moción también plantea adoptar medidas inmediatas contra el vandalismo y el deterioro mientras se prepara la restauración definitiva, así como desarrollar, con la participación del Museu de la Ciutat de Castelló (MUCC), la Universitat Jaume I y las entidades especializadas, un proyecto de divulgación que permita recuperar la historia y el antiguo recorrido de la Panderola mediante señalización, recursos interpretativos, actividades educativas e itinerarios culturales.

Compromís destaca en este sentido el trabajo realizado durante años por entidades como la Associació d’Amics del Ferrocarril y la Associació del Trenet de Benicàssim para conservar y reivindicar este patrimonio. La Associació d’Amics del Ferrocarril se encarga, de hecho, del mantenimiento de uno de los vagones propiedad del Ayuntamiento de Castelló, completamente restaurado y conservado en las cocheras de la Diputació de Castelló.

La coalición plantea igualmente buscar la colaboración de los municipios históricamente vinculados a la Panderola, especialmente Vila-real y Borriana, para avanzar hacia una estrategia conjunta de recuperación, protección y divulgación del patrimonio ferroviario.

“Tenemos la oportunidad de convertir la Panderola en un elemento vivo de nuestro patrimonio, que sirva para explicar Castelló a las nuevas generaciones y también como un recurso cultural de la ciudad”, ha explicado Bou, quien ha remarcado que “proteger la Panderola es decidir que una parte de nuestra historia no se quede únicamente en fotografías y recuerdos”.