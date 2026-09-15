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Los mayores de Castelló están 'de moda': agotan las plazas sénior de la UNED a 15 días de iniciar el curso y estrenan sede en el Raval Universitari

Un total de 24 castellonenses acudirán a las clases en las instalaciones de la calle Enmedio. La alcaldesa ha visitado el local de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la zona de la UJI

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, junto a la concejala Adsuara y miembros de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Raval Universitari.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, junto a la concejala Adsuara y miembros de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Raval Universitari. / Mediterráneo

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Un total de 24 castellonenses sénior han agotado ya, a 15 días de comenzar el curso, todas las plazas que la UNED ha puesto a disposición de este colectivo en el centro de mayores de la calle Enmedio tras el convenio firmado con el Ayuntamiento de Castelló y por el que la universidad a distancia ofrece hasta 11 asignaturas, según han confirmado fuentes municipales.

Además, y con respecto a este colectivo de gente mayor de la ciudad, la alcaldesa Begoña Carrasco ha visitado este martes la sede que la Asociación de Jubilados y Pensionistas Raval Universitari ha estrenado recientemente después de más de 15 años reclamando un espacio adecuado para desarrollar su actividad y atender a las personas mayores de este barrio. Carrasco, acompañada por otras autoridades y por el presidente de la entidad, Enrique Molina, además de otros representantes de asociaciones de mayores de la capital de la Plana, ha recorrido el local donde también se ha homenajeado a Vicente Herrera, expresidente de la asociación, por sus más de 15 años al frente de la entidad y por su dedicación a las personas mayores del Raval Universitari. La primera edila le ha entregado una placa de reconocimiento y la rondalla Capote ha amenizado la jornada.

El presidente de la asociación ha recibido una placa de reconocimiento.

Vicente Herrera, expresidente de la asociación, recibió un homenaje por sus más de 15 años al frente de la entidad. / Mediterráneo

Carrasco ha destacado que el nuevo local "es también el resultado de escuchar a las asociaciones y dar respuesta a sus necesidades. Queremos que nuestros mayores sigan siendo protagonistas de Castellón, que tengan espacios para reunirse, aprender, compartir y participar activamente en la vida de la ciudad”.

La nueva sede dispone de un espacio amplio, diáfano y accesible y ya acoge una programación de mañana y tarde con talleres de Costura y Confección, Memoria, Baile, Gimnasia, Bisutería Artesanal, Tardeo Tecnológico y Manualidades, este último ofertado desde la Concejalía de Gente Mayor. La asociación contará además con charlas sanitarias dirigidas a las personas mayores, centradas en cuestiones relacionadas con la salud, la prevención y el bienestar.

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La puesta en marcha de esta sede se suma a las actuaciones del I Plan Municipal de Personas Mayores, que tiene entre sus prioridades el envejecimiento activo y la lucha contra la soledad no deseada, y al programa Castelló Conviu, que el consistorio pondrá en marcha junto a la UJI, una iniciativa de convivencia intergeneracional entre personas mayores que viven solas y jóvenes estudiantes que necesitan alojamiento.

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