El PSPV exige explicaciones a Carrasco por la conversión de bajos en mini viviendas en un edificio de Castelló

El Grupo Municipal Socialista ha vuelto a reclamar al gobierno de Begoña Carrasco transparencia sobre la proliferación de conversiones de bajos comerciales en viviendas y, en concreto, sobre una actuación en el bloque situado en el número 8 de la calle Río Danubio, edificio con fachada también a las calles Río Nalón y Sella y a la avenida Chatellerault.

El portavoz adjunto del PSPV, José Luis López, explica que los socialistas ya preguntaron en julio, en la comisión municipal de Urbanismo, sobre la situación de estos bajos y sobre si el ayuntamiento había dado el visto bueno al cambio de uso para convertirlos en viviendas. “Desde Urbanismo se nos trasladó que hace algunos años se había realizado una consulta sobre estos locales, pero que en ese momento no podían confirmar si existía alguna solicitud”, explica López, quien recuerda que desde la comisión se comprometieron a revisar la situación.

Dos meses después, “nos encontramos ya con un cartel en el propio edificio anunciando nuevas viviendas de entre una y tres habitaciones, viviendas situadas por debajo del nivel de la calzada”. Por este motivo, “hemos vuelto a pedir algo tan sencillo como que el gobierno municipal nos diga qué está pasando: si se ha solicitado el cambio de uso, si se ha concedido, qué permisos existen y, sobre todo, en qué condiciones se están autorizando estas viviendas”, reclama López.

José Luis López, portavoz adjunto socialista. / CARLOS PASCUAL ALICART

El edil recuerda que el PSPV lleva meses alertando de la proliferación de este tipo de operaciones, especialmente en algunos barrios de la ciudad. Al respecto, el pasado mes de junio el grupo socialista ya planteó en pleno suspender durante un año las licencias para viviendas de menos de 45 metros cuadrados útiles y modificar el Plan General para garantizar unas condiciones mínimas de habitabilidad. “Pero la señora Carrasco, una vez más, decidió mirar para otro lado”, lamenta.

Viviendas de 12 metros cuadrados por 65.000 euros

“No podemos permitir que la falta de vivienda asequible se convierta en barra libre para transformar cualquier bajo comercial en un minipiso, sin que sepamos cuántos se están autorizando, dónde están y si cumplen todas las condiciones exigibles”, señala López. En este sentido, el portavoz adjunto socialista recuerda que en Castelló “estamos llegando al absurdo de ver cómo se anuncian espacios de apenas 12 metros cuadrados por 65.000 euros”. “Eso no es una solución al problema de la vivienda. Es la constatación de que el mercado se está descontrolando mientras el PP y Vox siguen sin adoptar medidas para garantizar que las personas que buscan una vivienda puedan acceder a ella en condiciones dignas”, afirma.

“Carrasco tiene que aclarar qué está pasando en estos bajos y en cuántos casos más se está produciendo esta situación. Queremos los expedientes, queremos conocer las autorizaciones y queremos saber si todas estas viviendas cumplen la normativa. Porque una cosa es facilitar que haya más vivienda y otra muy distinta es permitir que se normalice la infravivienda como alternativa habitacional”, concluye López.