La radiografía de Castelló a debate con vivienda, servicios públicos y grandes proyectos como ejes centrales

El debate sobre el estado de la ciudad que se celebrará este jueves a partir de las 11.00 horas en el Ayuntamiento de Castelló pondrá sobre la mesa tres ejes fundamentales como son la vivienda, los servicios públicos y los grandes proyectos. Durante aproximadamente hora y media, los cuatro grupos políticos con representación municipal entrarán en controversia para defender sus propuestas y hacer una radiografía de la situación actual de la capital de la Plana. Abrirá la sesión la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, con una intervención de 15 minutos, a la que seguirá el discurso de Compromís, Vox, el PSPV y el PP durante 10 minutos cada uno, tras el turno de réplica por 7 minutos, cerrará el pleno la primera edila, también durante otros 7 minutos, según ha podido saber el periódico Mediterráneo.

En cuanto al PP, defenderá los proyectos iniciados durante esta legislatura que prevén seguir mejorando la calidad de vida de los castellonenses, además de remarcar su compromiso con el acceso a la vivienda, el mercado laboral, la seguridad y los servicios públicos. La bajada de impuestos será otra de las cuestiones donde el portavoz del PP, Sergio Toledo, centrará su discurso, así como pondrá de manifiesto "la importancia de trabajar por el comercio, el turismo, la industria y todos los agentes sociales y empresariales que favorecen la economía".

La portavoz del PSOE, Patricia Puerta, pondrá el foco en la vivienda, el estado de los barrios, la limpieza, también en los servicios públicos y la emergencia climática, cuestión, esta última, sobre la que también hará especial hincapié el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia. Puerta, quien ha destacado que "ha habido demasiados anuncios y falta de gestión para afrontar los problemas reales de la ciudad", reivindicará otro modelo de ciudad centrado en las personas y afrontará el debate como un punto de partida para reforzar "una alternativa progresista".

En su turno, el portavoz de Vox, Antonio Ortolá, apostará principalmente por la seguridad, la vivienda y la bajada de impuestos y se mostará partidario de "menos despilfarro, menos partidas ideológicas y más recursos para las necesidades reales de los castellonenses, más apoyo a las familias y más respeto por nuestra cultura y nuestras tradiciones". También defenderá el acceso a la vivienda y una administración que deje "más dinero en el bolsillo de los ciudadanos y reduzca el gasto innecesario".

Finalmente, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, recordará que "todos los grandes proyectos que Carrasco intenta vender como propios, a bien son herencia del anterior gobierno o son propaganda sin resultados o promesas que no se han cumplido". Remarcará los "problemas reales de Castelló como la crisis de la vivienda, las infraestructuras educativas pendientes y en proyectos estratégicos que siguen sin ejecutarse".