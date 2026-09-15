Las ubicaciones de las 10 nuevas fuentes de agua refrigerada en Castelló

Castelló acoge otras 10 fuentes de agua refrigerada y que se suman a las otras cinco que el Ayuntamiento de Castelló y Facsa ubicaron en la ciudad antes del verano, el 15 de junio, y donde los castellonenses ya han consumido un total de 26.700 litros de agua fresca con el fin de ayudar a combatir las altas temperaturas con las cinco horas de calor y han contribuido a paliar la sed y el calor. Esta iniciativa permite que los vecinos y visitantes puedan disponer de agua y apostamos por la sostenilidad del entorno, la salud de los vecinos y prestar los mejores servicios a la ciudadanía. El objetivo final es que estas fuentes se implementen en toda la ciudad.

Una vecina llena una botella en la fuente del Grau, este martes. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Así lo ha anunciado este martes la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; junto a la consejera delegada de Facsa, Elena Llopis; y el concejal de Servicios Públicos e Infraestructuras, Sergio Toledo, en el Grau. La primera edila ha explicado que cada una de estas fuentes cuenta con sistema de filtración y refrigeración para tener agua fresca y de calidad e incorpora lámparas de luz ultravioleta que higieniza y depura el agua. "Apostamos por la sostenibilidad porque se rellenan botellas reutilizables evitando el uso de envases de plástico", ha continuado Carrasco, quien ha pedido a los vecinos que hagan un buen uso y no un abuso de este agua.

Toledo, Carrasco y Llopis, este martes junto a la fuente del Grau. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Así, las ubicaciones de las nuevas fuentes nacen como demanda ciudadana ya que han sido los castellonenses los que han solicitado un mayor número en las plazas y parques. Estarán en la playa del Gurugú, en en la playa del Serradal, en la plaza Miquel Soler (tenencia de alcaldía Oeste), en la plaza Vilanova d'Alcolea esquina con la avenida de Valencia, en la avenida Rey D. Jaime a la altura del IES Ribalta y otra en la zona de Huerto Sogueros, en el parque botánica Carmen Albert, el entorno de la estación de Renfe enfrente de la parada del TRAM, en el parque Geólogo Royo y en la plaza Illes Columbretes, son lugares muy frecuentados por los castellonenses.

El Ayuntamiento y Facsa "seguimos avanzando de la mano porque la ciudad cuenta con un total de 190 puntos de acceso al agua --168 fuentes de agua temperatura ambiente y siete plantas de agua desmineralizada y estas últimas han dispensado más de 9,7 millones de litros de agua--".

Un vecino hace uso de la fuente en el paseo Buenavista del distrito marítimo. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Por su parte, la consejera delegada de Facsa, Elena Llopis, ha dado la enhorabuena al consistorio por el éxito de esta iniciativa porque se triplica el número de fuentes. Llopis ha agradecido a los vecinos el consumo de agua en estas fuentes y este proyecto que pone en valor al agua. "Estas iniciativas fomentan que la ciudadanía tenga acceso al agua en cualquier punto de la ciudad", ha destacado Llopis, quien ha comentado que este verano el consumo de agua en la zona centro de Castelló se ha incrementado en el entorno entre un 4% y un 5% debido a las altas temperaturas.