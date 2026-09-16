Un instituto de Castellón con 1.800 alumnos cierra su secretaría por falta de personal

Compromís ha denunciado la falta de personal de administración y servicios con la que varios institutos de las comarcas de Castelló han comenzado el curso, una situación que ya se ha traducido en colas, secretarías sin capacidad para atender a las familias y equipos directivos obligados a asumir tareas administrativas. El caso más grave se ha producido en el IES Politècnic de Castelló, con cerca de 1.800 alumnos, donde la falta de la mitad del personal administrativo y de buena parte del personal de conserjería ha obligado a cerrar temporalmente la secretaría al público.

Desde el Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, el portavoz adjunto, Pau Sancho, ha calificado de “inadmisible” que uno de los centros educativos más grandes de la ciudad haya llegado a esta situación precisamente durante las primeras semanas del curso. “Hablamos de un instituto con 1.800 alumnos que tiene que gestionar matrículas, convalidaciones, incorporaciones y atender a centenares de familias. No es normal que tenga solo dos de los cuatro administrativos que necesita y un conserje cuando debería tener cinco. El resultado son colas que llegan a la calle y alumnado que ha empezado las clases sin saber todavía si su matrícula está formalizada”, ha señalado.

Sancho ha reclamado al Consell que cubra de manera inmediata las vacantes del Politècnic y del resto de centros afectados y ha advertido de que “la falta de personal también es un recorte en la calidad de la educación pública”. “No podemos exigir a los equipos directivos que suplan con más carga de trabajo aquello que la administración no está cubriendo. Las familias de Castelló tienen derecho a encontrar los centros funcionando con normalidad desde el primer día de curso”, ha defendido.

Por su parte, la diputada de Compromís en Les Corts Valencianes Verònica Ruiz ha advertido de que la situación va más allá de Castelló ciudad. En el IES de Betxí, con unos 420 alumnos, un único administrativo asume el servicio y el centro reclama desde hace años una segunda plaza, mientras que el IES Torre del Rei de Orpesa mantiene un solo administrativo desde 2008 pese a haber pasado de unos 200 alumnos a cerca de 700.

“Otra vez el curso escolar empieza con más carencias, y no lo dice Compromís: lo estamos viendo en los centros educativos de Castelló. Falta personal de administración, falta profesorado y tenemos centros que han empezado el curso sin servicios esenciales”, ha denunciado Ruiz, que también ha recordado los problemas con el servicio de comedor del CRA Espadà-Millars denunciados al inicio del curso.

Ruiz considera que “lo más grave es que no estamos hablando de un problema puntual, sino de un patrón. Curso tras curso asistimos a las mismas carencias, a la misma improvisación y a la misma incapacidad para garantizar los servicios más básicos en los centros educativos”. Para la diputada, “esta es la realidad de la educación pública con Juanfran Pérez Llorca al frente del Consell y Carmen Ortí al frente de la Conselleria: centros sin suficiente personal, equipos directivos asumiendo tareas que no les corresponden y familias que empiezan el curso sin tener garantizados servicios esenciales”.

“Pérez Llorca y Ortí deberían estar preocupados por garantizar que los centros tengan profesorado, administrativos, conserjes y comedores que funcionen desde el primer día, en lugar de poner el foco en perseguir y controlar al profesorado. La educación pública valenciana necesita recursos y personal suficiente para que todos los niños y niñas y sus familias tengan las mismas oportunidades”, ha concluido Ruiz.