Lucía Blasco, de Castelló, ante el "calvario" de un piso turístico: "Vivir aquí es insorportable, no puedo más, no duermo"

Vivir en su piso de la calle Morería se ha convertido, desde el mes de septiembre de 2024, en un suplicio para Lucía Blasco, una castellonense que día tras día tiene que soportar las molestias y ruidos que le ocasionan los diferentes inquilinos del piso turístico ubicado en la planta superior a la suya. "Vivir aquí es insoportable, no puedo más, no duermo y no descanso", ha asegurado esta vecina tras afirmar que debido a esta situación sufre ansiedad y estrés por falta de sueño que le ha obligado a ir al médico y que los ruidos también afectan a su hijo de 8 años "porque lo despiertan por la noche y va cansado al colegio".

Portal de la finca dónde reside la denunciante. / Mediterráneo

Lucía Blasco lo ha intentado todo --ha hablado con el dueño del inmueble para que tome medidas o insonorice el piso ya que la finca es antigua, de 1969, "y se escucha todo, por lo que no está en condiciones para acoger un piso turístico", ha hecho una mediacióncon con el propietario en la Policía Local y ha acudido tanto al Ayuntamiento de Castelló como a la Conselleria de Turismo-- y el "calvario" sigue. "Hasta he pedido una inspección acústica en junio de este año y no me han contestado", ha corroborado en declaraciones al periódico Mediterráneo.

"Los ruidos y los gritos de las personas que están en ese piso turístico y que cambian cada dos o tres días según la estancia contratada, se prolongan hasta las 4.00 horas, dan portazos, arrastran muebles y maletas", ha explicado Blasco, quien ha informado que el dueño "dice que son ruidos de la convivencia y me ha remarcado que sin una medida judicial no hará nada". "He presentado denuncias en el Ayuntamiento de Castelló y en la Conselleria de Turismo y nadie dice nada, todos se lavan las manos, no dan soluciones y, encima, el equipo de gobierno dijo en el pleno del 25 de septiembre de 2025 que no existía ninguna denuncia al respecto en la ciudad y eso es mentira", ha afirmado con contundencia esta vecina, quien ha tildado esta situación de "problema grave en la ciudad". También ha recordado que en Castelló "no se está respetando el Decreto 10/2021 de 22 de enero del Consell que regula el alojamiento turístico en la Comunitat Valenciana pese a que la alcaldesa firmó la adhesión del Ayuntamiento al convenio autonómico para poder sancionar a los pisos turísticos y no ha servido para nada".

Por su parte, fuentes municipales han asegurado a este rotativo que el Ayuntamiento de Castelló no tiene constancia de la reclamación, que no tiene competencia en este asunto porque "es de la Conselleria" y que se ofrece a que desde el Negociado de Actividades puedan atender a esta vecina y derivarla a la administración competente.

Calle Morería de Castelló. / Mediterráneo

Lucía Blasco está desesperada y esta situación "infernal" ha provocado que la castellonense, que reside en este piso propiedad de su familia, quiera ahora buscar otra vivienda para mudarse junto a su hijo "y no encuentro ninguna".