27 astados de prestigiosos hierros protagonizan un cartel taurino de altura

Los actos taurinos son un elemento clave e imprescindible en la Fira d’Onda, un punto de encuentro para los aficionados de toda la provincia y de otros puntos de España. En base a su relevancia en las celebraciones, este año los festejos incluirán la exhibición de un total de 27 toros, 14 cerriles patrocinados por el Ayuntamiento y 13 que brindan las asociaciones y entidades taurinas.

La cifra coincide con la de la pasada edición, no obstante la programación incluye alguna novedad. Así, mañana se llevará a cabo la suelta de tres ejemplares y el próximo miércoles, 22 de octubre, habrá seis toros a lo largo de la jornada.

Cartel de calidad

La emoción está garantizada con estos 27 toros procedentes de 13 ganaderías, una cualidad que corrobora la calidad y variedad del cartel. Los prestigiosos hierros que se darán cita en la Fira, desde mañana hasta el sábado al 25 de son: Miura, Torrestrella, Las Ramblas, Daniel Ramos, Peñajara, La Jotera, Partido de Resina, Hijos de Celestino Cuadri, Jiménez Pasquau, Cebada Gago, Murteira Grave, Palha y Adolfo Martín.

La entrada de toros y, a continuación, las vaquillas de la ganadería La Espuela inaugurarán el apartado de los bous al carrer, en el que las jornadas más multitudinarias y que despertarán mayor expectación serán aquellas en las que lleven a cabo los esperados encierros.

Como es costumbre, habrá tres, en tres días consecutivos, en los que los aficionados tendrán la posibilidad de medirse con los astados en trepidantes carreras.

Fechas de los encierros

El primero de ellos, patrocinado por el consistorio, se celebrará el jueves, día 23, y estará protagonizado por seis toros de Cebada Gago. En el segundo, el día 24, correrá a cargo de los cuatro ejemplares de Murteira Grave y los dos de Palha, patrocinados por la peña Guarismo 2. El último encierro será el día 25, con morlacos de la ganadería de Adolfo Martín.