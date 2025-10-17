Amaral, David Otero, Antonio Orozco y el dúo Figa Flawas, en concierto

Onda vuelve a lucir su mejor programa de conciertos con las actuaciones de grandes nombres del panorama musical como Amaral, Antonio Orozco y David Otero, y grupos emergentes como Figa Flawas.

El dúo catalán formado por Pep Velasco y Xavier Cartanyà. / Albert Salamé

Figa Flawas

Precisamente, serán estos últimos los primeros en subirse al escenario mañana a las 23.00 horas en el recinto multiusos. El dúo originario de Tarragona, formado por Pep Velasco y Xavier Cartanyà, ofrecerán sus canciones más conocidas como 'Que no s’acabi', 'Mussegu' y '4 kissus', además de su último éxito, 'La Marina sta morena', un tema que obtuvo el reconocimiento del público a la mejor canción de los premios Enderrock 2025.

David Otero. / Mediterráneo

David Otero

El siguiente en subirse al escenario será David Otero el domingo 19 de octubre a las 23.00 horas en un concierto más íntimo en el Teatro Mónaco, y en el que estará acompañado por la Orquesta Sinfónica de la SAMVO de Onda. Autor de grandes éxitos de la música pop en español, cuenta con cinco álbumes de estudio en el mercado. Con el último disco, 'Otero y yo', celebra 20 años sobre los escenarios con versiones de sus mejores éxitos desde El Canto del Loco hasta la actualidad.

El solista Antonio Orozco. / Ricardo Rubio / Europa Press

Antonio Orozco

Por su parte, el viernes 24 de octubre Antonio Orozco hará parada en Onda con su espectáculo ‘2025 La gira de mi vida’, que no defraudará a su público con temas como 'Estoy hecho de pedacitos de ti', 'Entre sobras y sobras me faltas', 'Te juro que no hay un segundo que no piense en ti', 'Devuélveme la vida' y 'Llegará'. Será a las 23.00 horas en el recinto multiusos.

Eva Amaral, durante una actuación del dúo. / Miguel Tona / EFE

Amaral

El broche de oro lo pondrán Eva Amaral y Juan Aguirre, componentes de Amaral, el sábado 25 de octubre con su gira ‘Dolce Vita Tour’. Con más de 25 años de trayectoria, el dúo interpretará temas como 'Rompehielos', 'No lo entiendo', 'Libre' y 'Estás ahí', entre otros éxitos que ya son himnos del pop nacional. La actuación de Amaral también será a las 23.00 horas en el recinto multiusos de Onda.