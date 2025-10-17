¿Cómo afronta esta edición de la Fira?

Con la misma ilusión y con la responsabilidad que supone organizar unas fiestas multitudinarias y de gran repercusión nacional. Pero también con la tranquilidad de saber que cuento con el mejor equipo para que todo salga perfecto, con todas las personas que trabajan para que los demás puedan disfrutar.

¿Qué supone la obtención del título de Festa d’Interés Turístic Autonòmic de la Comunitat Valenciana?

Es el reconocimiento al trabajo de todo un pueblo durante décadas, para hacer de nuestra fiesta la mejor del mundo. Entre todos hemos puesto a Onda en el mapa nacional de la fiesta de calle, con los mejores encierros, conciertos y actividades culturales, y para toda la familia. Ahora jugamos en otra liga y hemos tenido que adaptar la programación e innovar en la difusión y promoción de la misma.

¿Cuáles han sido las prioridades a la hora de confeccionar el programa?

La principal es que todos los ondenses puedan disfrutar de la Fira. Por ello, hay actividades para todos los públicos, sin dejarnos a nadie por su condición. A ello responde, por ejemplo, el cadafal adaptado, el día sin ruido ni luces en la feria de atracciones, para personas con autismo, o el programa infantil con pictogramas, con el fin de facilitar la compresión a niños y niñas con diversidad funcional o dificultades en la comunicación. El reto es mayúsculo, pues hay que coordinar todas las actividades y a toda la gente que las hace posibles para se desarrolle todo con normalidad ante la afluencia de miles de personas.

¿Qué propuestas tienen más peso en la programación y por qué?

En lo emotivo, la procesión del domingo en honor a los tres santos patrones: San Roque, La Esperanza y El Santísimo Salvador. En lo multitudinario, los tres encierros y los conciertos de primer nivel. En lo tradicional, la Crida y el almuerzo y pasacalle de mañana. En lo cultural, las exposiciones y espectáculos a pie de calle y en el Teatro Mónaco. Y en lo gastronómico, la variada oferta de nuestros mesones y restaurantes locales.

¿Se ha introducido alguna novedad?

Sí, la Crida infantil desde el Pla, con la participación de niños y niñas, hoy a las 18.00 h. Hemos pensado que merecían también tener su Crida, con protagonismo para la reina infantil, adaptada a un horario para ellos. El acto se completará con un pasacalle ambientado en Alicia en el país de las maravillas.

¿Cuál ha sido el presupuesto destinado a estas fiestas?

El presupuesto ronda alrededor del millón de euros y esta inversión conseguimos multiplicarla por diez al sumar los 200.000 visitantes, un impacto económico de 10 millones de euros que se quedan en Onda, en nuestros comercios, bares, hoteles y restaurantes.

¿Cuáles son para usted los elementos que considera indispensables para la Fira?

La convivencia sana y cívica de todo un pueblo a pie de calle. Es una semana de reencuentros, de abrazos, de compartir momentos únicos con los tuyos. La Fira nos une, nos reúne y nos regala recuerdos inolvidables.

¿Qué mensaje lanzaría a la población?

Que vengan a disfrutar de la mejor fiesta del mundo, pero siempre con responsabilidad, respeto y civismo.