Onda se dispone a disfrutar de una semana grande histórica

Onda se prepara para vivir su semana grande, la Fira d’Onda 2025, la primera que se celebra con el título de Festa d’Interés Turístic Autonòmic de la Comunitat Valenciana, otorgado por la Generalitat Valenciana en reconocimiento a sus más de 750 años de historia, su arraigo popular y su proyección como referente del turismo festivo del interior.

Del 17 al 26 de octubre, la ciudad se llenará de ambiente, con una programación que combina actos taurinos, religiosos, culturales y musicales, y con espacio también para las familias, la infancia y la inclusión.

Crida Infantil

Hoy se celebrará la primera Crida Infantil, encabezada por la reina, Eva Martínez, con el espectáculo itinerante Alicia en el País de las Maravillas y la inauguración de la feria de atracciones. Por la noche, la Crida y la Nit Màgica, con el correfocs de Xarxa Teatre y la Onda Big Band, marcarán el inicio festivo.

Mañana será una de las jornadas más esperadas con el bou de fira, los toros de Miura y Torrestrella, el pasacalle de peñas, la ofrenda de flores y el canto del Himno al Salvador. Por la noche, el recinto multiusos acogerá el concierto de Figa Flawas.

Más actos

La programación continuará con música en directo, desfiles, encierros, teatro, actividades infantiles, exposiciones y espectáculos de primer nivel, como los conciertos de Antonio Orozco, Amaral y David Otero, que pondrán el broche musical.

Más de 200 profesionales —entre Policía, Guardia Civil, sanitarios y voluntarios— velarán por la seguridad de los miles de asistentes a estos festejos que reúnen cada año cerca de 200.000 participantes y genera un impacto de 10 millones de euros.