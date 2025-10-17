Las reinas Inés Ramón y Eva Martínez encarnan la ilusión de todo un pueblo

Llegó el momento. La fecha pintada en rojo en el calendario ya es una realidad para Onda, pero si hay alguien especialmente ilusionado con el inicio de la Fira son sus reinas, la joven Inés Ramón y la niña Eva Martínez.

Su experiencia como máximas representantes de las celebraciones hace meses que inició su andadura, con su elección, un día que guardan en su memoria como una jornada inolvidable, en la que nervios, emoción y satisfacción fueron los sentimientos imperantes. Fue el pasado 3 julio, una fecha muy especial también para Paula Rubio, que fue designada dama de honor.

Ya entonces, la reina agradeció el cariño recibido y manifestó un sincero deseo de «disfrutar esta experiencia única junto a todos los ondenses, con la responsabilidad y el orgullo que merece nuestra Fira».

En el caso de la reina infantil, Eva Martínez, la espera ha sido un poco más larga, puesto que su designación tuvo lugar unas semanas antes, el 19 de junio.

Segunda parada

Lo preparativos, los nervios y la ilusión han sido los fieles compañeros de las tres representantes desde entonces, en un camino cuya segunda gran parada, su proclamación oficial, tuvo lugar hace solo dos semanas. Fue en un emotivo acto celebrado en el Teatro Mónaco, que este año, además cobró un valor especial, ya que tuvo lugar pocas semanas después de que la Generalitat Valenciana concediera a la Fira d’Onda el reconocimiento oficial como Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

La reina de la Fira 2024, María García Taús, fue la encargada de ceder el testigo e imponer la banda a su sucesora, mientras que la alcaldesa, Carmina Ballester, y el concejal de Fiestas y Tradiciones, Sergio Puig, hicieron entrega de las insignias, de parte del Ayuntamiento, a las nuevas reinas y a la dama de honor.

Estoy convencida de que las reinas vivirán esta experiencia con ilusión, responsabilidad y orgullo, llevando el nombre de nuestra ciudad a cada acto con respeto a nuestras tradiciones» Carmina Ballester — Alcaldesa de Onda

Fue una velada casi mágica en la que las representantes sintieron el cariño del pueblo y lucieron su mejor sonrisa, entre aplausos, al tiempo que la alcaldesa Carmina Ballester señalaba: «Inés, Eva y Paula serán unas magníficas embajadoras de Onda y de nuestras fiestas. Estoy convencida de que vivirán esta experiencia con ilusión, responsabilidad y orgullo, llevando el nombre de nuestra ciudad a cada acto con respeto a nuestras tradiciones». La inolvidable noche culminó con la tradicional cena de gala en los Salones Campus.

Una llamada para el recuerdo

Y llegó el gran día. Hoy comienza su semana más intensa, las vivencias más importantes de su reinado, unas jornadas que están dispuestas a exprimir al máximo y en las que compartirán momentos únicos.

Sus respectivas Cridas darán el pistoletazo de salida al inicio oficial de la Fira d’Onda y a un intenso programa de actos en el que ellas serán el faro que guía la fiesta. Pasacalles, la ofrenda, los toros y entradas marcan desde hoy su calendario, una sucesión de jornadas inolvidables que guardarán en su corazón para siempre.