Castelló inicia los trabajos del nuevo Camino Escolar del CEIP El Pinar

El CEIP El Pinar del Grau de Castelló contará este próximo curso con un nuevo camino escolar diseñado para facilitar desplazamientos más seguros, autónomos y saludables para el alumnado.

Los trabajos para poner en marcha este recorrido comenzaron la pasada noche con el pintado del itinerario y la colocación de la señalización vertical. Las actuaciones se desarrollarán durante unas tres semanas, con el objetivo de que el nuevo camino esté listo para el comienzo del curso escolar, previsto para el 9 de septiembre. La inauguración está programada para el 16 de septiembre, dentro de las actividades de la Semana Europea de la Movilidad.

El concejal de Movilidad, Gonzalo Romero, y la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, han estado presentes durante el inicio de las obras para conocer de primera mano la evolución de los trabajos y los detalles del nuevo recorrido. El itinerario pretende reforzar la seguridad del alumnado en sus desplazamientos diarios hasta el centro educativo.

Romero ha destacado que "este nuevo camino escolar forma parte de la apuesta de este equipo de gobierno por seguir mejorando la seguridad y la movilidad en todos los barrios de Castellón y, especialmente, por favorecer que los niños y niñas puedan realizar sus desplazamientos diarios al colegio de una forma más segura, autónoma y saludable".

Por su parte, Ester Giner ha señalado que "esta actuación es un ejemplo más de la apuesta continua del equipo de gobierno por dotar al Grao de los mejores servicios y seguir mejorando la calidad de vida de sus vecinos. Queremos que el distrito marítimo avance al mismo ritmo que el resto de la ciudad y que las familias cuenten cada vez con más recursos que hagan más cómodo y seguro su día a día".

Gonzalo Romero y Ester Giner frente al CEIP El Pinar. / Mediterráneo

El proyecto incluye una red de itinerarios que suma cerca de 3.000 metros de recorrido. A lo largo del trayecto se establecerán cuatro puntos de encuentro, que funcionarán como lugares de referencia para facilitar y organizar los desplazamientos del alumnado hasta el colegio.

El nuevo Camino Escolar se denomina "La Ruta de Tirant, Aprenem mentre caminem", un nombre que destaca la importancia de desplazarse caminando y, al mismo tiempo, aprovechar el trayecto como un espacio para aprender y compartir experiencias.

Para diseñar el recorrido también se ha contado con la participación del alumnado y del equipo directivo del CEIP El Pinar. Mediante distintas encuestas se han analizado los hábitos de movilidad y los desplazamientos habituales de los estudiantes hasta el centro, cuyos resultados se han utilizado como base para definir el itinerario.

El recorrido del nuevo Camino Escolar comprenderá la avenida de los Pinos, frente al centro escolar, el entorno de Harley Davidson-Los Pinos y el cruce del camino Palmeral con la calle Juan Sebastián Elcano. Los trabajos han comenzado por la avenida de los Pinos.

Cinco tótems informativos, una novedad en los caminos escolares

El camino escolar del CEIP El Pinar será el primero de los caminos escolares de Castellón que contará con cinco tótems informativos con contenido temático, una novedad con la que se pretende hacer más atractivo y ameno el desplazamiento diario de los alumnos y alumnas hasta el colegio.

Cuatro de estos tótems estarán distribuidos a lo largo del recorrido, coincidiendo con los puntos de encuentro establecidos en el itinerario, mientras que el quinto se instalará en el propio centro escolar. Estos elementos incorporarán contenidos temáticos vinculados al recorrido y reforzarán el carácter educativo de "La Ruta de Tirant, Aprenem mentre caminem".

Diez caminos escolares en Castellón

Con la puesta en marcha del itinerario del CEIP El Pinar, Castellón contará este curso con diez caminos escolares. El nuevo recorrido se sumará a los nueve existentes actualmente en el CEIP Carles Selma, CEIP Censal, CEIP Carles Salvador, CEIP Illes Columbretes, CEIP Manel Garcia Grau, CEIP Vicent Marçà, CEIP Jaume I, CEIP Vicente Artero y CEIP Enric Soler i Godes.

Además, el Ayuntamiento tiene previsto seguir ampliando esta red y ya trabaja en la incorporación de un nuevo camino escolar para el CEIP Benadresa durante el próximo curso, con el que la ciudad alcanzará los once itinerarios escolares.