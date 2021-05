Cuando apenas han pasado unas horas del fatídico descenso del CD Castellón el duelo se mantiene intacto en el albinegrismo. Sí van apareciendo mensajes de disculpa o de ánimo a los aficionados, que son los que pasamos a reproducir.

Uno de los más sentidos es el del capitán David Cubillas, que ha expresado su dolor de la siguiente forma: “De poco sirven las palabras. Pero es momento de pedir Perdón. Lo siento. Creedme, que intentamos hacer todo lo que estuvo en nuestra mano, pero no nos dio. No pudimos competir en una categoría, que nos vino grande. A mí el primero. Si algo me ha enseñado esta camiseta, es que de poco sirven las palabras. Pero es momento de pedir Perdón. Lo siento. Creedme, que intentamos hacer todo lo que estuvo en nuestra mano, pero no nos dio. No pudimos competir en una categoría, que nos vino grande. A mí el primero. Si algo me ha enseñado esta camiseta, es que pase lo que pase, el club va a estar ahí. Su gente lo va a sostener. Y aunque hoy, no hay consuelo posible, es el primer paso para crecer. Gracias a todos los que estuvieron en las buenas y siguen estando ahora en las malas. PPO SIEMPRE”

Al margen del delantero albinegro, otros excompañeros como Iván Sales ha querido mandar el siguiente mensaje de ánimo:

También Antonio Caballero, futbolista del Mirandés que defendió los colores albinegros en la temporada 18/19, se ha expresado en estos términos:

Ánimo y fuerza a toda la familia orelluts en estos momentos tan complicados, estoy seguro de que se volverá con más fuerza. PPO @cdcastellon — Antonio Caballero (@antonio10caba) 25 de mayo de 2021

Por su parte, Miguel Ángel Portugal, entrenador burgalense que jugó en el Castellón en Segunda en la temporada 84/85 y que posteriormente como técnico dirigiría equipos como Racing, Valladolid o Granada, ha asegurado lo siguiente:

Mucho ánimo a toda la familia del CD Castellon y desearles que muy pronto estén de nuevo en la segunda división. !Pam Pam Orellut ! — Miguel A. Portugal (@maportugal55) 24 de mayo de 2021

Íñigo Muñoz, uno de los futbolistas que logró el ascenso la pasada campaña y que ha defendido la actual temporada al Unionistas de Salamanca, también ha recordado al conjunto ‘orellut’:

Mucho ánimo @cdcastellon y a todos los aficionados, amigos y excompañeros que allí dejé.

Seguro de que volveréis pronto a la categoría. #PPO pic.twitter.com/zNgYg8jlC0 — IÑIGO MUÑOZ (@inigomunoz14) 24 de mayo de 2021

Otro de los ‘ex’ que ha dirigido sus ánimos hacia Castalia ha sido Josep Calavera, ahora en el Atlético de Madrid. Lo ha hecho de la siguiente forma: