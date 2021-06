Tan solo ha pasado un día desde que se pusiera fin a la temporada 2020/21 en Segunda División y la operación salida ha arrancado con fuerza en las filas del CD Castellón. Como era de esperar, muchos de los jugadores del primer equipo harán efectiva una cláusula liberatoria establecida en sus respectivos contratos en caso de descenso y abandonarán las filas del conjunto albinegro pese a tener firmado algún año más. Son los casos de Marc Mateu y Iago Indias, quienes firmaron por dos temporadas --hasta 2022-- pero harán válido ese condicionante para buscar acomodo en otro club de cara a la próxima temporada 2021/22, en la que el Castellón militará en la novedosa Primera RFEF.

«Me voy con la íntima satisfacción de haber dado todo lo que tenía, esfuerzo, sacrificio y el orgullo por haber defendido este escudo y esta camiseta hasta el final. Jamás quise vivir un descenso en mi carrera, y mucho menos aquí. Siempre me he sentido útil y responsable de las victorias y derrotas que teníamos cada fin de semana, aporté mi competencia diaria y mi experiencia para hacer mejor a mis compañeros, como ellos lo han hecho conmigo siempre. Juntos luchamos parar dar siempre lo mejor para el club. Hicimos todo lo posible y no pudimos, pero no tengo ninguna duda que el año que viene se conseguirá», expresó Marc Mateu, uno de los referentes del vestuario del Castellón y que se marcha pese a tener contrato en vigor hasta el año que viene, con un total de 3.011 minutos en sus botas y tras haber marcado cuatro goles y dado ocho asistencias.

La otra despedida

Iago Indias, que fichó el año pasado por el Castellón hasta junio del 2022, tampoco seguirá. «Lo primero que puedo decir es perdón. Ha sido un año de ilusión y no hemos estado a la altura, yo el primero, por eso, mil disculpas por ese sufrimiento que no merecéis. Tener por seguro que nos hemos entregado al máximo en cada entrenamiento y partido para conseguir el objetivo pero no nos ha dado para más. Daros las gracias por el apoyo incondicional, recibimiento, mensajes... nos hemos sentido arropados a cada momento aún teniendo una situación difícil. Personalmente, he notado vuestro cariño a cada momento y os lo voy a agradecer de por vida. Siempre seré uno de los vuestros», comentó el central, quien aunque ha acabado siendo titular este curso, no ha tenido la regularidad que esperaba.

Difícil tesitura

Una vez se consumó el descenso de categoría, todo apuntaba a que iba a ser harto complicado mantener a la mayoría de jugadores pese a tener contrato en vigor. Y todo apunta a que el núcleo duro del equipo irá anunciado su marcha en los próximos días. A día de hoy son 12 los jugadores con contrato en vigor (Campos, Whalley, Ortuño, Carles Salvador, Rubén Díez, César Díaz, Gus Ledes, Jorge Fernández, Paolo Fernandes, Jesús Carrillo, Guillem Jaime y Alejandro Marcos) y otros 12 los que ponen fin a su vinculación con el club este 2021: Lapeña, Satrústegui, Castells, Cubillas, Carlos Delgado, Gálvez, Víctor, Muguruza, Moyano, Bodiger, Krhin y Jonatan Soriano.

Además, los cedidos Zlatanovic y Señé (Mallorca), así como Arturo Molina (Levante) regresarán a sus clubs de origen, confirmándose tres bajas seguras más en las filas del Castellón para la 2021/22.