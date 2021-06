El presidente del CD Castellón, Vicente Montesinos, ha hecho balance este jueves de la recientemente finalizada temporada que provocó el descenso del club albinegro en LaLiga SmartBank. El máximo mandatario ha reconocido que al club le ha faltado una estructura deportiva más profesional y ha anunciado la incorporación de un director deportivo, de manera inmediata, para tomar todas las decisiones deportivas: bajas, fichajes, elecciones de próximos entrenadores... Una función que hasta ahora dependía de la comisión deportiva que lideraba Ángel Dealbert y de la que formaban parte Xavi Galván, Jordi Bruixola y Carlos Montesinos. El presidente ha explicado que el nuevo secretario técnico viene a liderar dicha parcela y que el resto de la secretaría seguirá trabajando, pero con menos peso en las decisiones:

"Debemos hacer algún cambio y reforzar la parcela deportiva. Incorporaremos un director deportivo, reforzando todo lo que es el equipo deportivo, donde se toman todas las decisiones. El club cuenta con profesionales de una alta talla y estoy convencido que con un nuevo director deportivo que se responsabilice de toda la parcela deportiva del club será un gran acierto para llegar cuanto antes a la LFP".

El dirigente ha incidido en que ""se han cometido errores que nos han llevado al descenso. Vamos a salir reforzados. Amargo es este momento, pero más dulce será la victoria con un nuevo ascenso cuando llegue. A nivel de club la unión es absoluta y a nivel de afición también, así me lo demuestra. Todos los mensajes que recibo van con palabras de ánimo y de enhorabuena por el trabajo que venimos desempeñando desde que entramos en el club.

Posible regreso de Pablo Hernández

Pese a que no ha entrado en detalles de la confección de plantilla para la próxima temporada, Vicente Montesinos ha señalado que le haría "muchísima ilusión a nivel personal que Pablo Hernández pudiera estar en el Castellón el próximo curso". Y añadió: "El director deportivo será quien decida si un jugador es bueno o no para el proyecto y si se adapta a nuestro presupuesto. Por ejemplo, Rubén Díez es otro jugador importantísimo, que todavía es jugador nuestro, pero no sé lo que pasará. Estaríamos encantados de que Pablo Hernández vistiera la albinegra, pero estudiaríamos el encaje, aunque yo sí estaría encantado"

Apuesta por Garrido

Otra de las grandes cuestiones analizadas por Vicente Montesinos fue la polémica elección de Juan Carlos Garrido como sustituto de Óscar Cano en el banquillo del Castellón. Al respecto, el presidente afirmó que "todas las decisiones deportivas han sido adoptadas por la comisión deportiva. La destitución de Óscar Cano y el fichaje de Juan Carlos Garrido se adopta en la comisión deportiva. Con Cano no estábamos siendo suficientemente competitivos y tomamos la decisión de fichar a Juan Carlos Garrido. Hubo momentos en que vimos otro equipo, competitivo, entregado y dejándose el alma, pero al final no llegó a funcionar. Admitimos los errores que han conllevado el descenso, muy duro y muy sufrido para mí como presidente y como aficionado. He tenido mi duelo. He sufrido como el que más".

Abonos gratis para los socios

Pidiendo perdón a la afición por el descenso a Primera Federación, Montesinos avanzó que los socios recibirán el importe desembolsado por su abono de la pasada temporada, mostrando su compromiso para que el club y la afición vuelvan a estar más juntos que nunca. En cuanto a esta decisión, el presidente apuntó que ""El CD Castellón no regala abonos. Los aficionados se sienten orgullosos de su club independientemente de la categoría de su club. Es una afición única y todos queremos estar lo más alto posible, pero eso no quita que en el trayecto ocurran cosas. Incluso los mejores no ganan siempre. Es justo devolver el importe de los abonos. Es un esfuerzo económico importante, pero es una decisión que estaba tomada manteniendo la categoría y descendiendo también la adoptamos porque lo justo es justo".