La presentación del nuevo director deportivo del CD Castellón, Fernando Gómez Colomer, ha dejado varios titulares llamativos. El mayor de todos es el anunciado por el exjugador 'orellut' de que la "plantilla será prácticamente nueva la próxima temporada, con muchos fichajes y un gran número de salidas". Asimismo, ha adelantado que el "objetivo para el próximo ejercicio es llegar lo más lejos posibles y competir".

El acto empezó con la comparencia de Ángel Dealbert, quien explicó que "Fernando es una persona que todo el mundo conoce, ya tuvo éxitos con este club y otros muy importantes. Viene a ayudarnos y a reforzar el trabajo con su experiencia y su saber estar, nos va a hacer crecer muchísimo.

Acto seguido, fue el turno de Fernando Gómez Colomer, que valoró así su llegada: "Me hace una enorme ilusión volver al CD Castellón. Aquí acabé mi carrera profesional, estuve tres años como director deportivo y conseguimos el ascenso a Segunda División. Es una ciudad que tengo muy ligada a mi persona y sé que el club está trabajando muy bien y a pesar del descenso se han logrado muchos éxitos hasta llegar aquí y ha crecido mucho. Las personas del club me han parecido muy serios y la mayoría de ellas ya las conocía, lo que se da todo para que el equipo compita y se cumplan los objetivos.

Situación de la plantilla

"Estamos con tiempo limitado para confeccionar una plantilla suficientemente competitiva que pueda luchar por los objetivos. Hay jugadores con contrato, hay jugadores que queremos renovar y otros que sabemos que no van a continuar. Todo esto dentro de un presupuesto que pueda encajar. He mantenido reuniones con componentes de la secretaria técnica y el entrenador, las decisiones finales serán mi responsabilidad pero se hablará entre todos. No podemos traer ningún futbolista que el entrenador no quiera, pero la decisión será mía.

El tiempo es justo: Ha sido muy rápido, todo ha ido en tres días. No me ha dado tiempo a preguntar a Ángel si tienen algo concretado. A nivel deportivo se están completando todas las posibilidades y la idea es empezar la pretemporada con un equipo con el que Sergi ya puede trabajar y después rematar la plantilla.

Nueva categoría

Me importa poco lo que pasó el año pasado. La plantilla va a ser prácticamente nueva, van a haber muchos jugadores que vendrán nuevos a Castalia y que no estuvieron el año pasado.

Presupuesto

No sé el resto de presupuestos, pero no va a ser el de la temporada pasada. Nos acoplaremos al que haya, irá en función de lo que Vicente decida y lo que el club a nivel institucional pueda cerrar.

¿Plantilla larga?

Tengo que hablarlo con el entrenador, para ver cómo le gusta trabajar a Sergi. Habrá jugadores del Castellón B que completen entrenamientos con el primer equipo y habrá otros que entrenen todos los días aunque luego compitan con el filial. No sé si será muy larga o muy corta, buscaremos un equilibrio.

Entrenador

Conozco a Sergi desde que el Castellón estaba en Tercera División, me enfrenté a él en dos partidos con el Alzira. Y conozco su trayectoria en el club, con quien ascendió a Segunda B. Voy a hacer todo lo posible para que le salgan muy bien las cosas, de eso se trata, de trabajar todos por el bien del Castellón. Cuando llegué al Valencia Unai Emery ya estaba en el Valencia y después estuve dos años más con Unai logrando objetivos.

¿Objetivo ascenso?

EL objetivo es llegar lo más lejos posibles y competir. Todavía no puedo fijar un objetivo cuando no sé la plantilla que voy a tener ni las del resto de equipos. Será entonces cuando veamos hasta donde podamos llegar. La idea del Castellón es llegar lo más lejos posible.

Así fue su Regreso

Las conversaciones las tuve con el presidente, pero me dio la sensación de que existía bastante consenso en que fuera el director deportivo del Castellón. Conozco a las personas que trabajan en el club y que están muy contentos de que esté aquí.

Mercado internacional

A mi me da igual que los jugadores tengan 16 que 32, si tienen nivel para estar en la categoría yo le propondré al entrenador que cuente con ellos, aunque al final el equipo lo hace Sergi Escobar. Cualquier chico joven que lo merezca tendrá su oportunidad si lo merece. El mercado internacional veremos poco a poco lo que podemos hacer, no se descarta que algún futbolista extranjero pueda venir. Me inclino más por la juventud y la cantera que la del mercado internacional. Puede ser el Castellón un equipo que acuda a filiales que no están en la categoría. Tenemos que ser una via para jugadores que quieren explotar, no debemos renunciar a ninguna posibilidad.