El CD Castellón ha presentado este jueves su campaña de abonos 2021/22, la cual ha bautizado con el lema "Siempre ahí, camino del Centenario". Solo quedan unos meses para alcanzar los cien primeros años de historia del CD Castellón. Hemos compartido alegrías y tropiezos, momentos de éxito con otros no tan buenos, pero vamos a seguir caminando y luchando juntos para vivirlo lo más alto posible porque el sentimiento orellut siempre está presente en nuestros corazones. Y junto al hogar de la familia albinegra, Castalia, está la Torre Maratón, símbolo de la ciudad y de la provincia, que siempre está ahí, como siempre está el club al lado de su afición.

Junto a DIGI, el operador de telecomunicaciones de la multinacional DIGI Communications y nuevo Patrocinador Principal del CD Castellón, el club ha puesto en marcha dicha campaña “Siempre ahí, camino al Centenario”, en la que ya se puede reservar el abono a partir del 14 d junio.

La gran apuesta, devolver el cariño a los socios

Tras unos meses complicados por la pandemia, el club, bajo el anuncio oficial del inicio de la campaña, quiere hacer llegar a sus incondicionales que:

El club ha tomado la decisión de devolver el dinero a los más de 13.000 abonados 20/21 que no pudieron disfrutarlo en LaLiga Smartbank. "Una decisión valiente y arriesgada, que se ajusta a los valores de una entidad que respeta y valora mucho a su afición al no haber podido disfrutar de LaLiga, pero tomada con la seguridad de que la afición no va a fallar", se anuncia desde el club. El CD Castellón, que devolverá el importe abonado la temporada anterior a sus más de 13.000 abonados, no regala pases… ni tampoco los cobra cuando no se han podido disfrutar. Es lo honesto y lo justo. Por ejemplo: un Centurión que la temporada anterior sobre su asiento de 100€ en preferencia se acogió a la promoción y abonó solo mitad de su abono (esto es 50€), este año renovará en este mismo asiento por 50€ (una vez ya canjeados los 50€ que abonó la temporada anterior).

El club pone en valor el sentimiento de la afición albinegra

“El respeto, el cariño y el reconocimiento a la afición es lo primero para nosotros. Cuando das cariño recoges cariño. Si pones en la balanza el riesgo económico que supone esta medida y la convicción de honradez en la que se basa, el balanceo está claro: somos un club honorable, honrado y que trabajamos por y para nuestra afición”, afirma el director de Negocio del CD Castellón, Pepe Mascarell. Además, “es una manera de dar valor al abono, nosotros no regalamos nada. El abono orellut tiene un valor no solo emocional sino también económico, es lógico cobrar por un espectáculo, como es lógico devolver el dinero si no se ha podido disfrutar de él”.

El club ofrece a todos aquellos abonados que renuncien a la devolución del dinero la opción alternativa de donar esa cantidad a la Fundació Albinegra para apoyar su gran labor social . La Fundació Albinegra trabaja con más de 1.000 familias castellonenses para construir un futuro y presente mejor para nuestra sociedad, provincia y Club. Recuerda, además, que desgrava hasta un 80% en la declaración de la renta.

Se recupera los precios de la temporada 19/20, la última en Segunda B, pese a disputar en la 21/22 una mejor categoría: la Primera RFEF . Estrenamos nueva categoría, la Primera RFEF, con los mismos precios de la última temporada en Segunda División B.

Si eres accionista Sempre Orellut se amplía una temporada más tu abono Centurión. La 20/21 no computará, por lo que habrá otra campaña más incluida. El club devuelve la confianza de su importante apuesta a largo plazo por el CD Castellón.

¿A partir de cuándo puedo reservar la renovación de mi abono para la temporada 21.22?

A partir del lunes 14 de junio.

¿Dónde lo puedo hacer?

Preferentemente, de modo online, a través de la la web oficial del club y de manera presencial, en el Palco VIP de Castalia (10-14 y 16-19 h, de L a V)

¿Qué incluye el abono?

Todos los partidos de Primera RFEF excepto dos Días del Club y los partidos de Copa frente a rivales de inferior categoría.

¿Qué precios tiene?

Consulta tu caso y zonas en el dosier en la web oficial del club.

¿Cómo puedo ayudar a la la Fundació Albinegra?

Donando a su labor social el importe de tu abono de la temporada 20/21, con una desgravación fiscal de hasta el 80%.

¿Y si soy accionista Sempre Orellut?

Se ha ampliado en una temporada más tu abono Centurión, también con todos los partidos de Copa incluidos.