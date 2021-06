El CD Castellón sigue levantando pasiones. El club de la capital de la Plana inició el pasado lunes su nueva campaña de abonos para el ejercicio 2021/21, bajo el lema 'Siempre ahí, camino del Centenario'. Una iniciativa que está siendo muy bien recibida por la masa social. No en vano, tras los dos primeros días de campaña, la entidad cuenta ya con 2.236 abonados para la próxima temporada en el estreno de la Primera RFEF, categoría en la que militará el conjunto orellut.

El club ha tomado la decisión de devolver el dinero a los más de 13.000 abonados 20/21 que no pudieron disfrutarlo en LaLiga Smartbank. "Una decisión valiente y arriesgada, que se ajusta a los valores de una entidad que respeta y valora mucho a su afición al no haber podido disfrutar de LaLiga, pero tomada con la seguridad de que la afición no va a fallar", se anuncia desde el club. El CD Castellón, que devolverá el importe abonado la temporada anterior a sus más de 13.000 abonados, no regala pases… ni tampoco los cobra cuando no se han podido disfrutar. Es lo honesto y lo justo. Por ejemplo: un Centurión que la temporada anterior sobre su asiento de 100€ en preferencia se acogió a la promoción y abonó solo mitad de su abono (esto es 50€), este año renovará en este mismo asiento por 50€ (una vez ya canjeados los 50€ que abonó la temporada anterior).

Todas las ventajas

El club ofrece a todos aquellos abonados que renuncien a la devolución del dinero la opción alternativa de donar esa cantidad a la Fundació Albinegra para apoyar su gran labor social. La Fundació Albinegra trabaja con más de 1.000 familias castellonenses para construir un futuro y presente mejor para nuestra sociedad, provincia y Club. Recuerda, además, que desgrava hasta un 80% en la declaración de la renta.

Se recupera los precios de la temporada 19/20, la última en Segunda B, pese a disputar en la 21/22 una mejor categoría: la Primera RFEF. Estrenamos nueva categoría, la Primera RFEF, con los mismos precios de la última temporada en Segunda División B.

Si eres accionista Sempre Orellut se amplía una temporada más tu abono Centurión. La 20/21 no computará, por lo que habrá otra campaña más incluida. El club devuelve la confianza de su importante apuesta a largo plazo por el CD Castellón.

Los interesados pueden renovar su abono preferentemente, de modo online, a través de la la web oficial del club y de manera presencial, en el Palco VIP de Castalia, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.