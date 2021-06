El 19 de julio es la fecha que maneja el CD Castellón para empezar la pretemporada. Esa es la idea que tiene el cuerpo técnico que lidera Sergi Escobar para el nuevo proyecto orellut en el estreno en Primera RFEF.

Relacionadas El Castellón pescará en filiales de Primera para reforzar su plantilla

Y será entonces cuando el nuevo Castellón eche a rodar. Una plantilla que, tal y como ya avanzó Fernando Gómez Colomer, será «prácticamente nueva». El club pretende incorporar a diez u once futbolistas para renovar un equipo que no consiguió la salvación en LaLiga SmartBank y que ahora deberá finalizar entre los cinco primeros para luchar por el regreso a Segunda. Y lo quiere hacer cuanto antes. Tanto el míster Sergi Escobar como la secretaría técnica que lidera Fernando están trabajando sin prisa, pero sin pausa para confeccionar el plantel antes del inicio de la pretemporada.

Negociaciones avanzadas

El valenciano, que volvió a Castalia la pasada semana, no quiere llegar a agosto con los deberes por hacer y no para de mantener conversaciones con representantes y clubs sobre jugadores que puedan encajar en el nuevo Castellón 21/22. En este sentido, el que está a punto de ser el primer fichaje es el lateral diestro José Mas, que abandonó hace dos días La Nucía y se encuentra ultimando los últimos flecos con el club de la Plana para cerrar su traspaso.

El alicantino, de 23 años, será el primero pero no el último. La entidad que preside Vicente Montesinos también tocará la puerta de equipos de Primera División para conseguir cesiones de jugadores jóvenes con proyección que puedan tener sitio en la Primera RFEF. No en vano, el Valencia será una de las grandes bazas del Castellón, debido a la buena relación que tienen ambas directivas y a que el Mestalla descendió a Tercera RFEF, por lo que los futbolistas que no tengan sitio en el primer equipo querrán salir a una categoría superior. Sin duda, se esperan muchos movimientos en el Castellón en este próximo mes.