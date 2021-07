El Castellón B es equipo de Tercera RFEF para esta temporada 2021/22 después que el Comité de Competición de la FFCV haya decidido hoy lunes dar por concluido el encuentro que enfrentaba al filial albinegro contra el Buñol en el campo La Murta, de Xàtiva. Cinco días después ya es oficial el ascenso. Un encuentro que se suspendió el miércoles pasado en el minuto 123 (descuento de la prórroga) a raíz de un altercado de los futbolistas del equipo valenciano con el colegiado alicantino Alberto Sánchez Sánchez tras invalidar el árbitro un gol por previa falta de Amador Diéguez al portero Felipe Galvis. Según el acta del partido, en el momento del altercado restaban 20 segundos por disputarse. La FFCV ha dado carpetazo y ha informado a los dos clubes que «se da por finalizado el encuentro».

El acta del partido

Según relata el acta del partido, a partir de esa acción «un jugador del Buñol, al cual no consigo identificar, me empuja al suelo y acto seguido, varios de sus compañeros, de los cuales consigo identificar a Amador Diéguez, David Lara y David Soriano ‘Jabu’», sancionados con 4 partidos cada uno de ellos. De Jabu, el árbitro llegó a escribir en el acta que le gritó en los siguientes términos: «De qué vas, hijo de la gran puta. No te mereces estar aquí, sinvergüenza, eres malísimo, cabronazo; ojalá te maten».

El delantero David de la Cal, que en el minuto 55 fue expulsado por doble amarilla, ha sido sancionado con 7 partidos: uno por la expulsión, 4 injurias al asistente y 2 menosprecio al árbitro. Y el utillero del equipo valenciano ha recibido un castigo de 9 partidos, uno por ser expulsado y 8 por la trifulca final.

Tras ser zarandeado e insultado, colegiado se levantó del terreno de juego y acompañado por la fuerza de seguridad consiguió entrar en su vestuario y minutos más tarde decidió suspender el partido a falta, según él, de 20 segundos para la conclusión del encuentro. Por tal motivo también aparecen multas económicas al Buñol. Y el partido se da por finalizado. No se reanudará.

Ascenso 12 años después

El Castellón B regresa al fútbol nacional (Tercera RFEF) tras una larga travesía por la Regional Preferente donde el equipo ‘orellut’ ha disputado 362 partidos con un claro saldo favorable de 160 victorias, 95 empates y 107 derrotas, El encuentro 362 era el más importante de todos y también se consiguió ganar. Acabó la temporada 2020/21 con 13 triunfos consecutivos y 19 jornadas seguidas sin conocer la derrota. Eso lo dice todo.