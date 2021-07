El CD Castellón quiere armar un proyecto sólido alrededor de su jugador franquicia Pablo Hernández. El sí de Pablo a unirse al proyecto albinegro supone un punto de inflexión en el nuevo proyecto de Vicente Montesinos para pelear por el regreso al fútbol profesional en la temporada del Centenario. Además de liderar al equipo con su calidad en el terreno de juego, su incorporación también supone un reclamo para atraer nuevas incorporaciones, además del prestigio como club del Castellón en la nueva categoría.

Precisamente, lo que más preocupaba al exjugador del Leeds United era el potencial de la plantilla que se podría formar, por lo que siempre ha estado informado por el propio presidente de todos los movimientos que se estaban realizando. Y en esa línea el club ya tiene apalabrados a dos nuevos jugadores de experiencia y con una buena trayectoria profesional y deportiva: Mario Barco y Salva Ruiz. El club todavía está pendiente del fichaje de dos centrales, un centrocampista y dos o tres laterales más.

Mario Barco

Mario Barco tiene 28 años y llega como agente libre después de concluir su etapa en el Mirandés. Es un delantero fornido y con una gran capacidad de trabajo, que le convierten en un incordio constante para las defensas rivales. Su trayectoria ha transcurrido en varios clubs como el Calahorra, Logroñés, Bilbao Athletic, Barakaldo, Lugo, Cádiz, Pontevedra y Somozas, además de sus últimas campañas en el Mirandés.

Salva Ruiz

Salva Ruiz juega como lateral izquierdo y tiene 26 años. Natural de Albal (Valencia), se formó en las categorías inferiores del Valencia donde siempre fue uno de los alumnos aventajados de su generación y llegó a ser internacional sub-20. Si, finalmente, logra rescindir su contrato con el Deportivo llegaría al Castellón como agente libre. El que puede ser nuevo lateral izquierdo albinegro ha pasado por varios clubs como el Real Mallorca, donde logró dos ascensos consecutivos a Segunda A y Primera, Tenerife y Granada, además de la primera plantilla del Valencia. Una grave enfermedad truncó su ascendente trayectoria y una prometedora carrera deportiva que se vio frenada. Salva Ruiz padeció una aplasia medular que le tuvo dos años apartados de los campos de fútbol. Castalia puede ser el trampolín para la eclosión de un jugador a quien el destino le deparó un duro obstáculo en forma de enfermedad, que el jugador, a base de tesón y corazón, ha sabido superar. El Castellón puede ser el ecosistema perfecto para que Salva Ruiz vuelva a ser el gran futbolista que apuntaba a ser en sus primeros pasos en el Valencia CF.

Sin prisas, pero sin pausas, el Castellón sigue completando su plantilla. En las próximas horas se puede hacer oficiales los fichajes de Pablo Hernández, Mario Barco y Salva Ruiz… y puede que alguna sorpresa más. El club continúa trabajando para confeccionar el mejor equipo posible para una afición que ha vuelto a demostrar su fidelidad absoluta al Castellón. No importa la categoría, no importa que no estuviera diseñada la plantilla, tampoco que aún no se sepa con seguridad si la Liga comenzará con público, solo importa el CD Castellón. Pablo Hernández, Mario Barco y Salva Ruiz, lo comprobarán muy pronto.