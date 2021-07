Pablo Hernández, acompañado por su familia y el presidente del CD Castellón, Vicente Montesinos, ha sido presentado oficialmente este lunes como nuevo jugador 'orellut'. En un emotivo acto en que también le han acompañado su mujer, sus hijos y sus padres, Pablo ha inaugurado junto al presidente la lona con su imagen en la Torre Maratón.

El primero en tomar la palabra ha sido el presidente Vicente Montesinos, quien ha afirmado que es un “gran orgullo y un honor contar con la vuelta de Pablo. Ha habido muchísimo esfuerzo por parte del club y también suyo, porque me consta que ha tenido otras ofertas mejores económicamente para volver a España. Ha primado no tanto lo económico sino el sentimiento albinegro. No tengo más que palabras de agradecimiento por esta decisión, llega con el espíritu de liderar el proyecto y esa vuelta del CD Castellón a LaLiga. Va a ser un camino duro, trabajado y sufrido pero estoy seguro de que su presencia va a ser un antes y un después en el equipo, vamos a disfrutar todos de tu juego".

Objetivo: ascenso

Por su parte, Pablo ha mostrado su ilusión por jugar en su casa. “Estoy muy feliz de estar aquí acompañado por mi familia. Jugar algún día en el Castellón era un sueño desde pequeño cuando venía con mi padre a Castalia. Este club significa mucho para mi familia, mi madre se crió aquí, ya que mis abuelos eran los encargados de cuidar el antiguo Castalia. El club está haciendo muy buen equipo y estoy seguro que vamos a luchar por subir, estaremos arriba", dijo.

El líder del proyecto

“Soy consciente de esa presión por las expectativas que ha generado mi fichaje. Sin embargo, la presión siempre me ha ayudado a mejorar y sacar lo mejor de mi. Tengo que utilizar mi experiencia para ayudar a mis compañeros. Pese a ser considerado el líder, si logramos los objetivos será un logro de todo el grupo”.

Respecto a la nueva categoría, Pablo ha reconocido que “es una categoría nueva para todos los equipos, hay que olvidarse de la antigua Segunda B. Esta liga tiene mucho más nivel y será complicado estar arriba. Pese a las dificultades, el club ha formado un equipo muy competitivo que seguro estará en la pelea por el ascenso si damos cada día el cien por cien”.