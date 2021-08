Mario Barco es uno de los recién llegados a este nuevo proyecto del CD Castellón en Primera RFEF. El delantero es una de las diez nuevas caras del conjunto de la capital de la Plana. Llega procedente del Mirandés y con ganas de recuperar su mejor versión aunque todavía en fase de puesta a punto, como el resto de componentes de la plantilla que dirige Sergi Escobar. El técnico sigue realizando sus pruebas y dando minutos a todos los jugadores, con la idea de perfilar el once que comience la Liga 2021/22 ante el Albacete.

En Barco hay depositadas muchas ilusiones para que se convierta en ese referente en ataque que ofrezca un perfil diferente al resto. Fue suplente ante el Benigànim y ya comenzó como titular frente al Huesca, recién descendido de 1ª División esta temporada pasada y llamado a ser uno de los gallitos de Segunda.

Un corral con muchos gallos

El jugador navarro se siente ilusionado y repite constantemente que siente «muy buenas sensaciones» y le gusta lo que está viendo en los primeros pasos de este remozado conjunto albinegro. «Sigo pensando que vamos a disfrutar mucho esta temporada» recita con un brillo de felicidad en sus ojos. La categoría no será un paseo. En Primera RFEF cuenta se apilan muchos clubs cuya única aspiración es el ascenso. Un corral con muchos gallos con el mismo objetivo.

El punta de Estella recuerda que este Castellón «ha mejorado mucho respecto al primera día» y que «hay un evidente margen de mejora». «El plantel de futbolistas que nos hemos reunido es humilde y con muchas ganas de crecer. En este vestuario sobra hambre de crecer profesionalmente, tanto como equipo e individualmente», explicaba el que está llamado a convertirse en uno de los hombres fuertes del vestuario albinegro. Barco también reconoció que en los partidos de pretemporada «hay momentos que nos falta un poco de aire. Es normal y lógico. Hay que saber trabajar con el cansancio». Un detalle que se notó en Teruel ante un Huesca con más rodaje físico que los albinegros, cuyo comienzo de la competición es dos semanas más tarde.

Un grupo muy fuerte

Mario Barco, con amplia trayectoria en Segunda y Segunda B: «Cuando vayamos cogiendo confianza vemos que podemos competir contra cualquier rival de nuestro grupo, como hicimos el domingo contra el Huesca, que es un rival de categoría superior. Durante los 15 últimos minutos les hemos dominado y presionado. Este equipo tiene ambición y ganas de ganar».

El futbolista navarro comparó la Primera RFEF a una categoría muy parecida a la 2ª División y espera que sea una competición que atraiga a los aficionados: «Será una Liga entretenida y esperamos que estará muy igualada. Nosotros vamos a ir a por todas y creo que le podemos ganar a cualquiera. Sé que este Castellón irá a pelear contra todos los rivales y en todos los campos».

A nivel personal, Mario Barco dice sentirse a gusto y feliz tanto en el club como en la ciudad. «He tenido un 'feeling' tremendo con la gente de Castellón y, además, he visto muy buena energía positiva dentro del vestuario. Como he dicho, hay un grupo muy humilde y con ganas de crecer profesionalmente. La verdad que las expectativas están superadas con creces», concluía Mario Barco.