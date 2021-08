Tres semanas quedan para dejar de hacer experimentos e iniciar, de forma oficial, la temporada 2021/22. La Primera RFEF arrancará en poco más de 20 días y en lo concerniente al CD Castellón, la plantilla no está todavía cerrada, pero sí prácticamente perfilada. Sergi Escobar, técnico de la escuadra castellonense, habla claramente de que faltan dos fichajes: un centrocampista y, posiblemente, un lateral (diestro). Confía en Rubén Díez para este nuevo curso deportivo porque, mientras no se diga lo contrario, es futbolista propiedad del club de la capital de la Plana hasta junio de 2022 y, además, deja claro que quiere contar con una cantera que pide paso.

La plantilla: Un plantel «en proceso de construcción»

El entrenador del Castellón dice que tiene a la plantilla aún «en proceso de construcción». Un plantel, a día de hoy, «con mucha gente nueva, pero que están asimilando los conceptos de una forma importante y con una predisposición máxima». Obviamente, Escobar recalca que «estamos mejorando día a día y con estas tres semanas que nos quedan por delante esperamos llegar lo mejor posible al inicio de liga».

Los fichajes: A la espera de «un medio y un lateral»

La plantilla no está completa, pero el entrenador del Castellón no espera más allá de un par de nuevos refuerzos. «Esperamos que entre una y dos piezas lleguen. No tenemos prisa porque queremos acertar y cuando lleguen, llegarán», destacó. Hay tiempo para fichar hasta el 31 de agosto por la noche y la prioridad es cubrir un puesto en el centro del campo con un futbolista que se desenvuelva por la parcela ancha. Después, en el lateral (diestro), también se está buscando. «Hace falta un centrocampista y vamos a ver si alguna otra posición, a lo mejor el lateral, pero la verdad es que de la gente que está jugando en esa demarcación estamos contentos», avanzó.

La incógnita: Rubén Díez «es un jugador con contrato»

El máximo goleador de la temporada pasada (siete goles), no ha jugado por lesión, pero de él se ha dicho que tiene ofertas de equipos de superior categoría, como el Tenerife o el Zaragoza. El club de la capital de la Plana remite a todos a su cláusula (500.000 euros), por eso a día de hoy lo considera jugador albinegro porque tiene contrato hasta junio de 2022. «Que yo sepa, Rubén Díez es jugador con contrato en vigor. Es un futbolista de mucho peso en esta plantilla y confío plenamente en él. En principio, a día de hoy, sigue siendo jugador del Castellón y no tengo constancia de otra cosa», aseveró.

La cantera: «Ojalá pueda ir contando con alguno»

No se cansa de ensalzar a la cantera Escobar y el «importante ascenso» a Tercera RFEF del filial. «A medio plazo ojalá pueda haber en la primera plantilla muchos del Castellón B. Siempre lo he dicho, y esta directiva también lo piensa así, que a la larga los chavales que aprietan desde abajo tienen que empezar a tener su puesto en el primer equipo», valoró el entrenador. «Estoy orgullosísimo de ellos y ojalá pueda ir contando con alguno. Con la prudencia hay que seguir trabajando con ellos porque todo tiene su proceso, pero cada vez más cerca de ir poblando la primera plantilla del Castellón de jugadores del filial», señaló.

Las señas de identidad: Un equipo «agresivo, intenso y en bloque»

Según Escobar, cambiará bastante la manera de jugar del Castellón 2021/22 al de la 2020/21. Nueva categoría, nuevo escenario y rivales de todo tipo. Sobre esto el técnico dijo que la afición verá a «un equipo agresivo e intenso; muy de bloque, que exija mucho al rival a nivel defensivo y con diferentes estilos ofensivos». Además, asegura que «no renunciamos a nada: de jugar desde atrás, jugar directo, contragolpear… Nos gusta combinar todo y ser bastante rico para cuando te hagan una cosa y te la neutralicen poder hacer otra, y no basarse sólo en un estilo».

La nueva categoría: «La Primera RFEF va a estar muy igualada»

La Primera RFEF apunta a ser peligrosa. Será más dura de lo que la afición piensa, y estar arriba entre los elegidos no será fácil. Según Escobar, «va a ser muy igualada y con equipos muy parejos. Pienso que los rivales juegan un ataque organizado, canalizado, que arriesgan mucho, que juegan muy bien el fútbol posicional... y nosotros tenemos que intentar también igualarlo siendo mejores en agresividad e intensidad, aparte de intentar quitarles el balón y ser protagonistas con balón».