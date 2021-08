Pablo Hernández está lesionado. El extremo castellonense sufre una lesión muscular que le ha impedido debutar como jugador del CD Castellón en los tres amistosos que ha disputado el conjunto albinegro en la presente pretemporada y es duda para el inicio de liga en Primera RFEF el fin de semana del 29 de agosto ante el Albacete.

Es el fichaje estrella de este verano en el mercado de Primera RFEF y la esperanza de la afición albinegra para regresar al fútbol profesional en la temporada del centenario del Castellón. Pablo Hernández, en una muestra de compromiso por el club de su corazón, decidió cambiar la Premier League por la nueva categoría de bronce para liderar al equipo orellut desde el terreno de juego.

Sin embargo, su presencia en el once de Sergi Escobar se está retrasando más de lo que él y el aficionado albinegro hubiera deseado, porque una inoportuna lesión ha privado de estar en varios entrenamientos y los tres amistosos que ya ha completado el conjunto albinegro frente a Benigànim (2-0), Huesca (0-1) y San Pedro (7-0).

Objetivo: 29 de agosto

Desde el club hay bastante optimismo cara a la recuperación del exjugador del Leeds United y se confía en que pueda llegar al debut liguero, previsto para la jornada del próximo 29 de agosto, en el Carlos Belmonte frente a otro recién descendido como es el Albacete. Un encuentro que se disputará por partida doble, ya que dentro de ocho días ambas escuadras se verán las caras en el mismo escenario de la ciudad manchega en el antepenúltimo amistoso de pretemporada del Castellón de Escobar.

Será el ensayo perfecto para que el técnico de Almassora extraiga las conclusiones precisas respecto al juego de su equipo y a las armas del rival, ya que ambos clubs se conocen de la pasada temporada en LaLiga SmartBank --el Castellón ganó los dos partidos-- pero han cambiado mucho sus plantillas tras el descenso.

No obstante, la presencia de Pablo Hernández en dicho amistoso parece estar más que en duda, ya que la entidad no quiere arriesgar lo más mínimo con su jugador franquicia y apurará al máximo sus opciones de que llegue en el mejor estado de forma al estreno de la competición. Por eso, se ha optado por una pretemporada casi personal, con el equipo médico y de fisioterapeutas del club realizando un exhaustivo trabajo con Pablo, para acertar en la adaptación del extremo a la nueva categoría y que su recuperación sea efectiva más que rápida. Y es que el Castellón ha hecho un gran esfuerzo para tener a todo un internacional con España en su plantilla y no quiere cometer ningún error que pueda suponer más tiempo de lesión para Pablo.