Salva Ruiz es uno de los fichajes más acertados de cuantos ha realizado la dirección deportiva para el remozado Castellón 2021/22. Ha participado en los cuatro amistosos disputados por la escuadra albinegra y con 210 minutos es el quinto futbolista que más ha jugado. Lateral izquierdo con mucha prolongación en el ataque, ante el San Pedro incluso llevó a lucir brazalete de capitán. Está con muchas ganas en su nuevo destino y con la ambición de hacer grandes cosas, teniendo un factor importantísimo en el feudo de la capital de la Plana: «La vuelta de la afición a Castalia nos dará alas», dice.

Año y medio después regresa la normalidad. No se podrá llenar el estadio castellonense, de entrada, pero el rugir de 6.000 'orelluts' equivale a cerca de 20.000. «Ya hemos empezado a notar en el ambiente. En todos los partidos ha habido mucha afición del Castellón, sin público en un campo no es lo mismo», asegura el experimentado futbolista de Albal, ex del Deportivo. «Nunca jugué en Castalia, pero mucha gente me ha dicho que la gente aprieta mucho y eso también suma. Es un factor añadido», agregó el valenciano.

Objetivos definidos

Sus retos son claros. A nivel personal quiere «ayudar al máximo al equipo, disputar el mayor número de partidos y de minutos, como quieren todos los jugadores»; y a nivel colectivo, sin pronunciar la palabra ascenso o play-off dijo que hay que «conseguir el objetivo paso a paso. Será complicado porque cada equipo contra el que nos enfrentaremos peleará por el mismo objetivo, que es estar arriba».

Abundó sobre la Primera RFEF que es un «escalón intermedio» entre el fútbol profesional y la Segunda RFEF (antes Segunda División B). «El grupo será muy fuerte: tres ex Segunda, cinco filiales más equipos potentes como Andorra, Nàstic o Atlético Baleares. Esta categoría es buena para el fútbol español porque subirá un peldaño el nivel que había», aseguró el nuevo futbolista del Castellón.

Su posición es la de lateral izquierdo. Ahí tendrá como rival a un canterano con ficha con del primer equipo, caso de Aarón Romero. En pretemporada este último está jugando de extremo, y el chaval del filial David Isierte es el que actúa en el lateral zurdo. «Tengo la confianza del entrenador y de los compañeros, por eso me encuentro muy bien y estoy con buenas sensaciones. Intento darlo todo en el campo, y ahora estoy en la fase de ponerme en forma para un año que será bonito y duro», finalizó Salva Ruiz.