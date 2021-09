El Castellón no faltó a su cita con la victoria en su reencuentro con la afición, ahora en 1ª RFEF. Los albinegros superaron a un Sevilla Atlético con poco bagaje en labores ofensivas. El equipo de Sergi Escobar cuajó un partido completo a pesar de que no fue capaz de abrir la lata hasta el tiempo de descuento del primer acto, con una diana de Bilal, previa asistencia del mago Pablo Hernández. En el segundo tiempo los locales generaron ocasiones claras para sentenciar mucho antes, con dos balones a la madera incluidos, pero el tanto de la tranquilidad no llegó hasta el 86’ con un remate de cabeza de Cubillas previo centro de Salva Ruiz desde la banda izquierda.

Con cuatro novedades en relación al estreno liguero comenzó el cuadro albinegro en su puesta de largo en Castalia. Con José Mas y el recién llegado Dani Torres debutando con la elástica orellut, con Bilal y, especialmente Pablo Hernández, estrenando titularidad en liga. Escobar salió con un 1-4-2-3-1, con Campos bajo palos; Mas, que entró por Yac, Edu Luna, Sibille y Salva Ruiz atrás; Borja Martínez y Dani Torres, en detrimento de Carles Salvador, en el doble pivote; Bilal, que dejó a Carrillo en el banco, y Koné en bandas, con Pablo Hernández en la mediapunta sacrificando a Juanto; y Mario Barco como delantero.

Comenzó con muchas ganas el equipo de Sergi Escobar, espoleado por los 3500 espectadores que podían darse cita en Castalia. Desde el pitido inicial se vio a un equipo con esa chispa que le faltó en el Carlos Belmonte, con la intención de mandar en el centro del campo, con las apariciones de Pablo Hernández y embotellando al filial sevillista en su campo. Bien es cierto que el Sevilla Atlético supo ponerle cloroformo a la arrancada del Castellón, resistió sus embestidas iniciales y atenuó su voracidad atacante con su línea de cinco defensas, formó con un 1-5-3-2, dicho sea de paso con un equipo mermado por las bajas.

Tras el cooling breal el conjunto de Sergi Escobar volvió a reactivarse y Mario Barco gozó de una clara ocasión para inaugurar el marcador, pero el delantero vio como su remate a quemarropa lo sacó el meta Alfonso como buenamente pudo. No obstante, las fuerzas pronto se volvieron a equilibrar y a pesar de que cuadro andaluz apenas inquietó a Álvaro Campos, los albinegros tenían más presencia sobre el área contraria, pero se les hecho en falta claridad en el último pase para poder generar peligro.

Al borde del descanso

Se llegaba al tiempo de descanso cuando una kafkiana y errática entrega de José Mas en un saque de banda propició una rápida internada de Iván que abortó de forma magistral Edu Luna en la frontal del área. Y del posible gol andaluz al primer tanto albinegro de la temporada en Castalia. Un balón largo, al que parecía que no iba a llegar Mario Barco, lo convirtió en un centro mortal de necesidad que conectó a la red Bilal Kandoussi para poner el 1-0 en el electrónico.

Tras el descanso el Castellón buscó encarrilar más el partido y Koné cerca estuvo de conseguirlo, con una jugada individual que culminó el mismo, pero su remate lo atajó el meta Alfonso. El contexto había variado, el gol del Bilal obligaba al Sevilla Atlético a abrirse y a poder conceder espacios que podría aprovechar la escuadra albinegra. Pero pese a ello, los andaluces continuaron asegurando el pase, sacando el balón controlado desde atrás aunque la presión local, muy alta, podía comprometerles.

Con el transcurso del partido bajaron las revoluciones y la intensidad, el Castellón tenía el marcador de cara, no creaba peligro pero tampoco sufría y tenía el partido bajo control, tanto en el césped como en el marcador. Por su parte, el Sevilla Atlético tenía que proponer algo más para sacar algo positivo de Castalia, y la propuesta de Paco Gallardo fue la de meter a Vacas y a Santisteban.

Pero los cambios no surtieron efecto en las filas sevillistas, todo lo contrario que en las albinegras, pues Carrillo, recién ingresado en el terreno de juego rozó el 2-0 en un tiro cruzado tras una cesión de Mario Barco. La realidad del partido estaba más para el 2-0 que para otra cosa. Pudo cerrar el partido el Castellón en una doble oportunidad en el 73’, primero Carrillo obligó al rechazar al meta y después Pablo Hernández, de chilena, mandó el cuero al palo. A renglón seguido Salva Ruiz mandó el cuero al larguero en un córner que estuvo cerca de convertirse en un gol olímpico. Pero el rival seguía vivo, tanto que Álvaro Campos tuvo que aparecer para atajar un disparo lejano de Juanmi.

La sentencia de Cubillas

Pero el partido se cerró cuando así lo quiso Cubillas, que en el minuto 86 conectó un centro algo pasado de Salva Ruiz desde la banda izquierda para batir a Alfonso. Era el 2-0. Era la victoria. Castalia ya saborea los primeros tres puntos de su equipo. La nota negativa la dio Salva Ruiz que se tuvo que marchar lesionado en el tiempo de descuento con ostensibles gestos de dolor.