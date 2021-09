Con una victoria en las cuatro primeras jornadas de liga en la novedosa Primera RFEF, el CD Castellón debe reaccionar ya. Aunque es pronto y la competición no ha hecho más que empezar, nadie en el club ni en su entorno quiere que, a largo plazo, los puntos que se han dejado escapar en estos primeros partidos hagan falta en el futuro. Las sensaciones en el juego no son malas, pero falta definición en las jugadas de ataque y andar con algo más de cuidado en las acciones defensivas para evitar penaltis innecesarios como sucedió el pasado viernes contra el Atlético Sanluqueño, que se llevó el triunfo de Castalia con un penalti en el 89.

El siguiente escenario para tratar de reaccionar será Cornellà el próximo sábado y allí el equipo de Sergi Escobar afronta un doble reto: reencontrarse con la victoria este curso y hacerlo como visitante, una circunstancia que no se da en partido oficial desde el pasado mes de marzo. Concretamente fue el día 31 de aquel mes, es decir, hace ya casi medio año, cuando el Castellón consiguió su último triunfo lejos del feudo albinegro. Fue en el Carlos Belmonte contra el Albacete, en la jornada 32 en LaLiga SmartBank, cuando los orelluts vencieron por 0-1 gracias a un gol de Jorge Fernández.

Desde entonces, cada vez que ha habido un desplazamiento liguero, el Castellón no ha conseguido vencer. De hecho, en las siguientes jornadas disputadas en Segunda el curso pasado tras la victoria en tierras manchegas se perdió en Alcorcón (2-1), se empató en Tenerife (1-1) y se encajaron nuevas derrotas en Cartagena (1-0), Zaragoza (3-0) y Málaga (3-0).

Resultados adversos

Aquellos marcadores no hicieron sino empeorar la situación del Castellón y enviarlo directamente a la novedosa Primera RFEF en la que ahora pelea en un grupo muy exigente y con equipos de gran potencial, como es el grupo 2. Precisamente en Albacete, donde se logró la última victoria como visitante hace casi seis meses, es donde arrancó la temporada 2021-22 el Castellón pero no con la misma fortuna. En el encuentro del pasado 28 de agosto, el equipo de Escobar fue superado claramente por el conjunto albaceteño, con los exorelluts Rafa Gálvez y Jordi Sánchez en sus filas, y no pudieron evitar caer derrotados del Carlos Belmonte por 3-1. Solo la presencia y el tanto de Pablo Hernández en el segundo tiempo dio algo de confianza al Castellón, pero no se pudo remontar el marcador.

Tras la victoria ante el Sevilla Atlético en Castalia en la jornada 2 (2-0), con goles de Bilal y Cubillas, el conjunto de la capital de la plana visitó el campo de la Balompédica Linense. Fue un encuentro de ocasiones que no lograron materializarse y el que sí lo hizo fue el equipo andaluz al inicio de la segunda parte. Luego llegaría la expulsión de Mario Barco, que dejaba a su equipo con uno menos cuando más volcado en el ataque estaba y parecía que podría llegar el empate en el tramo final.

Buenos recuerdos

Ahora, en la jornada de esta semana, el Castellón afronta un nuevo desplazamiento. En esta ocasión a Cornellà para verse las caras contra un rival que le trae buenos recuerdos --fue contra el que ascendió a Segunda A en julio del 2019 en el play-off exprés de Málaga--, pero ante el que está obligado a ganar para recuperar la confianza tras la frustración de los últimos encuentros y romper, de paso, la mala racha que se acumula jugando como foráneo.

Será, casi seis meses después (del 31 de marzo al 25 de septiembre), cuando el equipo castellonense intente reaccionar ante un rival que tampoco ha comenzado excesivamente bien la presente campaña. Tanto es así, que los catalanes ocupan una posición más alta que los castellonenses (la 16ª) con los mismos tres puntos ya que, en las cuatro primeras jornadas de la liga, han perdido ante el Atlético Baleares (0-2), el Villarreal B (3-0) y el Llagostera-Costa Brava (1-0), mientras que vencieron en casa al Algeciras (4-0).