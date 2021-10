La previa | La reacción del Castellón pasa por contrarrestar la calidad del Barça B

La gesta no será nada fácil ya que el Barça B es uno de los filiales del grupo que mejor juego despliega, llega a Castelló entre los diez primeros de la clasificación y con la moral por las nubes tras vencer al Sabadell (1-3) y Balompédica Linense (2-1). «El Sevilla Atlético vino a atacar pero no le dejamos y el Atlético Sanluqueño vino a encerrarse, pero creo que el encuentro contra el Barça B va a ser más parecido al primero aunque sí que es verdad que este filial está a un nivel más alto que el andaluz y va a ser un partido en el que nos va a tocar defender en muchos momentos del encuentro porque ellos quieren tener el balón y no lo vamos a poder controlar como en otros encuentros. Habrá que adaptarse al momento del choque, pero la intención es ir a por la victoria», analiza Sergi Escobar.

Un partido «exigente»

El técnico del conjunto albinegro, que mantiene la baja una semana más del sancionado Mario Barco, confesó que espera un partido «muy bonito» al tiempo que exigente ya que «entendemos que hay que quitarle el balón al rival el mayor tiempo posible y una forma es con presión alta, pero también sabemos que va a haber fases del partido en las que la calidad de ese equipo, que es muy alta, va a hacer que ellos nos lleven a defender en un bloque medio o bloque bajo y debemos estar adaptados a esas circunstancias».

Escobar no quiso dar demasiadas pistas de cómo va a plantear el encuentro, si con un 4-2-3-1 o con un 4-4-2, ni tampoco quiso hablar de nombres propios. Es más, dijo que le resultaba más complicado elegir un once después de haber aumentado «la calidad de los entrenamientos y la competitividad del plantel» al poder contar prácticamente con todos sus jugadores. «Esquerdo también está, pero pensamos que aún tiene que coger ritmo», espetó el entrenador del equipo de la capital de la Plana.

El Barcelona B de Sergi Barjuan, por su parte, llega a Castalia con las ya habituales ausencias de Iñaki Peña, Gavi y Nico González (con el primer equipo) y de su portero titular hasta la fecha, Arnau Tenas. Por el contrario, el técnico azulgrana recupera a Abde e Igor Gomes, ausentes por lesión las últimas jornadas.