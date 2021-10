El curioso y amargo recuerdo de Sergi Escobar antes de volver a La Condomina

El CD Castellón visita este sábado (19.00 horas), en la séptima jornada de Primera RFEF, al UCAM Murcia. El objetivo es conseguir la primera victoria a domicilio de la temporada.

Sergi Escobar, en la víspera del encuentro, ha hablado, largo y tendido sobre la actualidad del Castellón.

Recuerdo de La Condomima

“Es un campo como Castalia en cuanto a dimensiones, muy especial por la última vez que estuve, que fue en el play-off aquel dichoso [Ciudad de Murcia, 2003], como aficionado. Me gustaría ganar y quitarnos la espina de aquel viaje. Es un escenario muy propio para demostrar que cada día vamos mejor y trasladar fuera lo que estamos haciendo en casa, con respeto a un rival que se quedó a un gol de ascender”.

Castalia/Lejos de Castalia

"En esta liga tan igualada, es muy importante puntuar fuera de casa, pero con los tres puntos contra el Atlético Sanluqueño, estaríamos en play-off, habiendo sacado solo uno fuera de casa. Puede que con menos puntos fuera de casa, igual consigues el objetivo, sin que eso nos reste ambición para ir a por los tres. Tenemos que hacernos fuerte en casa, pero sin entrar en ninguna obsesión por no ganar fuera”.

"Las sensaciones no son tan graves como puede parecer” SERGI ESCOBAR - Entrenador del CD Castellón

Repaso a los tres desplazamientos

“El factor campo siempre ha sido importante; más en Castalia, con la gente empujando, que hace que te crezcas, haces que sufras un poco más... Si analizamos más exhaustivamente nuestros partidos fuera, en Albacete no estuvimos bien, faltaban piezas que ahora tenemos, César Díaz se lesionó en el calentamiento…; y en el momento en que estábamos para empatar el partido, nos meten un gol llevándosela con la mano: competimos contra uno de los poderosos de la categoría, ante un rival que lo ha ganado todo en casa. En La Línea, la primera parte fue buena, en un campo que no estaba bien y ante un rival que suma nueve de 12 puntos en casa; luego jugamos 40 minutos con uno menos por culpa de un forcejeo de los que hay muchos, que igual podía haber pitado penalti a favor nuestro; y luego está la falta y la no expulsión. Y, por supuesto, en Cornellà, es un partido totalmente diferente, en un campo estrecho que mide 60 metros, con moqueta de una calidad bajísima; la primera parte fue de lo peor, pero salimos a competir en la segunda parte y empatamos, además de ocurrir la jugada de César Díaz. Analizando todos los partidos, hemos tenido chance en todos. Las sensaciones no son tan graves como puede parecer”.

Once tipo

“Hacer cambios en la alineación no significa hacer vaivenes; según las necesidades se puede repetir once o hacer cuatro cambios, para tener a la gente implicada, que se consigue mejor cuando juegan”.

El próximo partido y el rival

“Es, clarísimamente, uno de los equipos más potentes de la categoría. No hace mucho estuvo en Segunda A y también tiene un potencial económico, eliminó en semifinales del ultimo play-off al Barcelona B y perdió la final contra el Ibiza. Ha mantenido el bloque y se ha reforzado. Es un candidato a estar alto. Salmerón basa sus equipos en la agresividad defensiva, son equipos muy trabajados, con salidas rápidas, tiene pegada... Tenemos que estar muy vivos: si jugamos al nivel que hemos estado en casa, tenemos opciones de ganar. Si ganamos, daremos un puñetazo encima de la mesa”.

🆕✍¡Estos son los 2️⃣1⃣ jugadores citados por Sergi Escobar para el partido liguero de este sábado en La Condomina frente al @UCAMMurciaCF!



¡𝑨 𝑷𝑶𝑹 𝑳𝑶𝑺 3⃣ 𝑷𝑼𝑵𝑻𝑶𝑺! ⚪️⚫️#PrimeraRFEFootters #PPO 👂 pic.twitter.com/RMEajXZcaR — CD Castellón (@cdcastellon) 8 de octubre de 2021

Bajas

“Están todos [menos el sancionado Mario Barco]; puede haber una duda, pero así damos pistas al rival”.

El momento de Esquerdo

“Está cada día mejor. Vino con una lesión muy fuerte, que necesita también en lo mental porque implica jugar con molestias. Igual puede tener minutos esta semana. Estamos tranquilos: nos dará muchas cosas y muchas alegrías”.

El compromiso de Dani Torres

“Estamos muy contentos, porque nos da ese equilibrio, libera a Carles Salvador... Me gusta ese perfil de 6 y tiene un carácter ganador, que lo contagia a los demás. Se ha adaptado desde el primer día. También hemos demostrado que confiamos plenamente en él, el club le está dando facilidades. El sábado jugó cuando al hijo lo tenían que operar de apendicitis; lo calló y de jugar se fue al hospital porque lo operaban de urgencias. Habla de su gen competitivo y de su compromiso".