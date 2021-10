Segunda entrega | Pedro Morata: "El despacho de David Villa estudió comprar el Castellón"

En Mediterráneo te ofrecemos la segunda entrega de una entrevista interesantísima donde el periodista natural de Ágilas (Murcia) pero afincado en València repasa temas muy interesantes relacionados con el CD Castellón, destacando el interés real del grupo que lidera el exinternacional por España y exgoleador del Valencia CF, FC Barcelona y Atlético de Madrid, David Villa, en adquirir la mayoría accionarial del club que en estos momentos es propiedad de Vicente Montesinos.

De hecho, este periódico ya había informado de la existencia de posibles compradores por hacerse con el club de la capital de la Plana.

Además, Morata nos cuenta su punto de vista de la situación actual del periodismo deportivo, al cual tilda de estar en uno de sus peores momentos.

Me cuentan que un exjugador del Valencia y una consultora deportiva estuvo mediando para la compra del Castellón por un fondo inversor americano y todo se fue al traste por el descenso de categoría. ¿Qué nos puede contar al respecto?

Que es verdad. El despacho de David Villa, Victor Oñate y Damià Vidagany. El Castellón es una perla escondida y en ese momento era en 2ª División. Por lo que sé el corazón de la provincia es del Castellón y los ojos son del Villarreal. La tradición es el Castellón pero la preciosa realidad es el Villarreal.

El Castellón, desde la distancia, también es un ejemplo de mala gestión por sus propietarios que estuvo a punto de llevarlo a la desaparición.

El propietario honesto, y más si es de la tierra, la mejor contribución que puede hacer al club es buscar un comprador serio y dejarlo en buenas manos siempre y cuando pueda ser compatible con sus intereses económicos de venta.

¿Cómo ve el periodismo actual? ¿Está en su peor momento?

No me ha gustado el giro hacia Salvame de Luxe. El periodismo deportivo está necesitado de volver a valores imprescindibles sea la época del morse o del twitch y esos son: credibilidad, seriedad, información contrastada y las opiniones sensatas alejadas del forofismo o de lo estrambótico para que te den likes.

¿Qué ha perjudicado más las RRSS, la crisis económica, la transición digital…

Al periodismo le ha perjudicado mucho twitter y todas las formas de Redes Sociales que se han vuelto además insociables por ciertos comportamientos que se desprenden de ellas. Todo el mundo quiere tener 500 me gusta de gloria. Da igual que dure una hora y que la noticia luego no sea cierta. Esas prisas por equivocarse, esas prisas por ser tonting topic…… todo eso ha embarrado el terreno de juego. Por ello estamos ante una oportunidad histórica para que el periodismo en toda su extensión ocupe su espacio y enderece los vicios.

Los medios de comunicación están en crisis. La publicidad ya no salva las cuentas de resultados. Conozco las cuentas de un gran grupo de comunicación cuya división de Radio ha perdido en el 1er semestre de este año 1.2 millones de euros. Se va a tener que pagar por la información buena. En la radio también. Eso está ya ahí cerca. Y ahí los periodistas buenos van a ser necesarios porque los tendrán que buscar y pagarles bien.

Los nuevos modelos de infotainment que no se saben si son información, espectáculo o un hibrido alejado del modelo tradicional como los espacios del Chiringuito o los streamers como Ibai Llanos, merman, ayudan o componen un nuevo modelo de periodismo con el que usted se siente o no identificado. Deme su opinión…

El Larguero o El Partidazo es una cosa e Ibai Llanos otra distinta. Muy distinta. Públicos distintos. Ibai tiene mérito en lo que hace para jugar y entretener a sus seguidores y se lo ha ganado él sólo desde la nada. Yo no sé hacer ese entertainment o entretenimiento. Y no me sentiría cómodo haciéndolo. Seguro que Messi el día de su presentación en Paris no te habría dado a ti o a mi una entrevista como la que le dio a Ibai, porque tu y yo no le habríamos hecho una entrevista como un fan suyo sino como un periodista.

El Chiringuito es otro formato , tipo lo que se hace con los personajes del corazón. Lo respeto también. Ocupa su espacio y tiene su público. A mi me costaría ese formato.

Y tampoco me identifico con el periodista bufanda.

También ha cambiado la radio, ¿cómo se ve la televisión con las diferentes plataformas dónde se puede ver…?

Las plataformas están apostando por hacer series documentales sobre temas deportivos con calidad y tiempo. Lo veo un acierto. Pero para eso hay que tener tiempo y no puedes hacerlo si a la vez te ocupas de la actualidad. Pero si te dejan hacerlo, disponer de los recursos y la complicidad por ejemplo del Atlético de Madrid para contar desde dentro la Liga que han ganado , eso es un lujo periodístico el poder hacerlo.