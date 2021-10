La previa | Castellón-Gimnàstic: llegó la hora de que resuene Castalia

El Estadio Castalia abre sus puertas esta tarde (17.00 horas, Footters) a todo el mundo: a los socios del CD Castellón, también a sus aficionados aún sin el abono, al Gimnàstic e, incluso, también a su afición. Nuevo paso en pos hacia la nueva normalidad, que no es otra cosa que recuperar la vida que teníamos antes de marzo del 2020, en fechas del último derbi (porque este partido, con 34 encuentros de creciente rivalidad, así es ya considerado), ese que Adrián Lapeña decantó en el minuto 94 tras empezar perdiendo.

Seguro que a alguno se le escapará una lagrimilla con la vuelta a su asiento habitual; al lado, ya por fin, el compañero de fatigas orellut con el que cantaba los goles, maldecía al árbitro y criticaba también al entrenador de turno hasta hace 19 meses. Es cierto que tanto los dos últimos encuentros de la pasada campaña como los tres primeros de esta han contado con público, pero en pequeñas proporciones, fuera de sitio...

«Es un partido especial»

«Vuelve el público a Castalia, el deseo que teníamos todos de volver a la normalidad futbolística...», esgrimía ayer Sergio Escobar con un brillo en los ojos. «La afición es la que hace que el fútbol sea especial, la convivencia en los días de partido...», esgrimía el entrenador del Castellón. «Encima, contra un gran rival, también hecho para intentar ascender y en una gran dinámica», añadió. «Nos espera un partido muy difícil y duro: tendremos que exigirnos más de lo que lo estamos haciendo para ganar», subrayó el almazorense.

Preparados para este tipo de partidos

A su juicio, «muchos jugadores han fichado para días como este, por ver el campo lleno y a una afición entregada». Lo hicieron en verano, cuando las restricciones sanitarias derivadas de la situación pandémica empezaron a menguar pero, en lo que respecta al fútbol no profesional (como es catalogada esta Primera RFEF, en la que todos los clubs sí son considerados como tales), mantenían severas limitaciones de público. Castalia ha visto cómo, desde la Generalitat Valenciana, poco a poco se iba abriendo la mano, aunque este sea el primer encuentro sin topes, más allá de la propia capacidad del recinto de la avenida Benicàssim: 15.500 localidades.

No se llenará, aunque sí habrá un ambiente a la altura del partidazo. No en vano, el Castellón cuenta con más de 12.500 abonados y ha vendido más de 800 entradas (alrededor de 250 de ellas, para la parroquia nastiquera).

Mario Barco y Vicente Esquerdo, ¿titulares? ¿Considera Sergi Escobar que el mes de ausencia obligada es suficiente penitencia para Mario Barco? ¿Apostará por Vicente Esquerdo definitivamente como titular, tras darle la segunda parte en La Condomina? En ese caso, ¿quién o quiénes dejarían su sitio? Ni siquiera el dibujo táctico está claro; lo único, tal vez, son los cinco de atrás, inamovibles y reforzados por los dos recientes cerrojos. De ahí hacia adelante, Dani Torres y Pablo Hernández, a la espera de esperar al resto para completar el mejor once posible.

Dejando a un lado lo sentimental, que no es poca cosa, lo deportiva cita al Castellón con el Nàstic, al que atrapará en caso de victoria. Si la consigue, la tercera consecutiva, aunque difícilmente con el mismo once que frente a Barcelona B y UCAM Murcia, a tenor del enigmático mensaje de Escobar, que recupera a Mario Barco (ya ha cumplido los cuatro encuentros de sanción) y que solo tiene la baja por lesión de Jesús Carrillo.

«Llevamos dos victorias, pero no tenemos por qué repetir alineación», dijo. «No me fijo en eso, sino en el día a día, en el perfume de los entrenamientos...», añadió. «Puede que lo repita, puede que hayan dos o tres cambios...», incidió. «Lo fácil es repetir, pero igual no es lo conveniente», deslizó.